DTM-BoP Hockenheim: Zusatzgewicht für Boliden der drei Titelkandidaten

Die SRO Motorsports Group passt nach dem Samstags-Qualifying beim Saisonfinale in Hockenheim die Balance of Performance der Fahrzeuge an und reagiert damit auf das schwache Qualifying-Ergebnis von Mercedes-AMG und BMW: Nach Platz zehn für Luca Stolz und Platz zwölf für Marco Wittmann als beste Piloten ihrer Marke dürfen die Hersteller zwar kein Gewicht ausladen, dafür erhält die Konkurrenz zusätzlichen Ballast.

Bei den Boliden von Porsche und Lamborghini werden 15 Kilogramm Ballast eingeladen, beim Audi sind es nur fünf Kilogramm. Das bedeutet, dass die Fahrzeuge der um den Titel kämpfenden Piloten Thomas Preining, Mirko Bortolotti und Ricardo Feller schwerer sind als im Qualifying.

Dazu kommen beim DTM-Leader Preining, der 13 Punkte Vorsprung auf Bortolotti hat, auch noch fünf Kilogramm Erfolgsballast von seinem dritten Platz in Spielberg dazukommen. Davon sind auch die Schubert-BMW-Piloten Rene Rast und Sheldon van der Linde betroffen, die zusätzlich 15 und 25 Kilogramm Erfolgsballast ins Auto bekommen.

Die Forderung von Abt-Audi-Pilot Feller, der von Platz sieben ins Rennen geht und sich wegen des Topspeed-Nachteils eine größeren Restriktor wünschte, bliebt aber bei der für die BoP zuständigen SRO unerwidert. Bei den Boliden von Ferrari, BMW und Mercedes-AMG bleibt die Einstufung unverändert.

DTM-BoP Hockenheim 2023 (ab Samstagsrennen):

Audi: 1.315 kg/2 x 36 mm (Restriktor)

BMW: 1.305 kg/2,00 - 2,66 bar (Ladedruck)

Ferrari: 1.305 kg/1,78 - 2,50 bar (Ladedruck)

Lamborghini: 1.345 kg/1 x 51 mm (Restriktor)

Mercedes: 1.325 kg/2 x 34,5 mm (Restriktor)

Porsche: 1.325 kg/2 x 39,5 mm (Restriktor)

Audi: +5 kg

Lamborghini: +15 kg

Porsche: +15 kg

DTM-BoP Hockenheim 2023 (alt):

Audi: 1.310 kg/2 x 36 mm (Restriktor)

BMW: 1.305 kg/2,00 - 2,66 bar (Ladedruck)

Ferrari: 1.305 kg/1,78 - 2,50 bar (Ladedruck)

Lamborghini: 1.330 kg/1 x 51 mm (Restriktor)

Mercedes: 1.325 kg/2 x 34,5 mm (Restriktor)

Porsche: 1.310 kg/2 x 39,5 mm (Restriktor)

