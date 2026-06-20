DTM-BoP Lausitzring: Änderungen bei drei Boliden, BMW unverändert

Erste Änderung der Balance of Performance (BoP) bei der DTM auf dem Lausitzring vor dem zweiten Renntag. Betroffen sind drei Fahrzeuge: Der Aston Martin, mit dem Comtoyou-Pilot Nicki Thiim am Samstag mit der Pole einen neuen Rundenrekord aufstellte und ohne die Full-Course-Yellow-Kontroverse vermutlich auch das Rennen gewonnen hätte, erhält nicht nur fünf Kilogramm Ballast in die Gewichtskiste, sondern auch weniger Leistung.

Der Ladedruck des Frontmittelmotor-Turboboliden wird im mittleren Drehzahlbereich deutlich reduziert: Bei 4.000 Umdrehungen werden 0,04 bar weggenommen, von 5.500 bis 6.500 Umdrehungen gleich 0,06 bar - und bei 7.000 Umdrehungen 0,04 bar. Man darf gespannt sein, ob der dänische Peckvogel des Samstags unter diesen Umständen am Sonntag um den Sieg fahren kann.

Auch der am Samstag zumindest im Qualifying bärenstarke Ford Mustang GT3 Evo, mit dem Arjun Maini auf Startplatz zwei fuhr und der bei den Topspeeds stark war, muss am Sonntag mit weniger Leistung auskommen: Der Restriktor für den V8-Saugmotor wird um einen Millimeter Durchmesser von 39 auf 38 Millimeter reduziert.

Das dritte Auto, bei dem die Einstufung von der SRO Motorsports Group geändert wird, ist der Mercedes-AMG GT3. Und das beim Gewicht und bei der Leistung: Der älteste Bolide im Feld, der im Qualifying ebenfalls stark war und im Rennen durch Strategie und Full-Course-Yellow-Pech nicht ganz vorne landete, bekommt zehn Kilogramm Ballast in die Gewichtskiste.

Außerdem wird der Restriktor um 0,5 Millimeter Durchmesser verkleinert. Somit ist der Saugmotor-Bolide aus Affalterbach ähnlich eingestuft wie im Vorjahr. Keine Änderung gibt es bei BMW, obwohl der BMW M4 GT3 Evo im Qualifying nicht über die Plätze 18 und 19 durch Kelvin van der Linde und Marco Wittmann hinauskam.

Und auch beim Ferrari 296 GT3 Evo, der auf dem Lausitzring nicht so stark ist wie zu Zeiten mit dem Vorgängermodell, gibt es keine Änderung.