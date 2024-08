DTM-BoP Nürburgring: Änderungen bei Porsche, BMW und McLaren

Vor dem DTM-Sonntag auf dem Nürburgring wurde die Balance of Performance (BoP) bei drei Fahrzeugen angepasst: Dabei handelt es sich um den Porsche 911 GT3 R, den BMW M4 GT3 und den McLaren 720S GT3 Evo. Die Änderungen, die Dienstleister SRO Motorsports Group durchgeführt hat, beziehen sich ausschließlich auf das Gewicht.

Manthey EMA darf bei den Boliden von Thomas Preining und Ayhancan Güven zehn Kilogramm Ballast ausladen. Güven war im Qualifying mit Platz acht bester Porsche-Pilot, im Regenrennen kam Titelverteidiger Preining auf Platz sieben.

Das BMW-Team Schubert wird am Sonntag mit einem um 15 Kilogramm leichteren M4 GT3 in den Tag starten. Wie schon mehrmals in dieser Saison hatte die Truppe aus Oschersleben Schwierigkeiten im Qualifying und kam nicht über Platz elf durch Marco Wittmann hinaus, der am Ende Sechster wurde.

Rene Rast, der von Platz zwölf startete, hatte sich nach dem Rennen beklagt, dass man "keine Meisterschaft gewinnen" könne, "wenn man immer da hinten startet". Das habe auch damit zu tun, dass man die Punkte für die Top 3 im Qualifying nie erreiche.

Was ihm Mut gebe, dass es am Sonntag besser läuft? "Nicht viel", antwortete er nach Platz elf im Rennen bei ran.de. Der M4 GT3 hat offenbar Schwierigkeiten in den langsamen Ecken, von denen es auf der Sprintstrecke des Nürburgrings einige gibt. Man darf gespannt sein, ob die Änderung der Einstufung daran etwas ändert.

Auch beim Dörr-Team darf man sich über weniger Gewicht am Sonntag freuen: Die McLaren-Truppe kann 20 Kilogramm Ballast aus der Gewichtskiste entfernen, nachdem die Mittelmotor-Sportwagen von Clemens Schmid und Ben Dörr in Qualifying und Rennen das Schlusslicht bildeten.

DTM-BoP Nürburgring 2024 (neu):

Audi: 1.300 kg/2 x 36,5 mm (Restriktor)

BMW: 1.295 kg/2,00 - 2,68 bar (Ladedruck)

Ferrari: 1.300 kg/1,78 - 2,50 bar (Ladedruck)

Lamborghini: 1.335 kg/1 x 51 mm (Restriktor)

McLaren: 1.285 kg/1,10 - 1,78 bar (Ladedruck)

Mercedes: 1.330 kg/2 x 35 mm (Restriktor)

Porsche: 1.300 kg/2 x 39,5 mm (Restriktor)

BMW: -15 kg

McLaren: -20 kg

Porsche: -10 kg

keine Änderungen bei Lambda und Fahrhöhe

DTM-BoP Nürburgring 2024 (Samstag):

Audi: 1.300 kg/2 x 36,5 mm (Restriktor)

BMW: 1.310 kg/2,00 - 2,68 bar (Ladedruck)

Ferrari: 1.300 kg/1,78 - 2,50 bar (Ladedruck)

Lamborghini: 1.335 kg/1 x 51 mm (Restriktor)

McLaren: 1.305 kg/1,10 - 1,78 bar (Ladedruck)

Mercedes: 1.330 kg/2 x 35 mm (Restriktor)

Porsche: 1.310 kg/2 x 39,5 mm (Restriktor)