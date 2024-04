DTM-BoP Oschersleben 2024: Vorteil für Porsche, Mercedes-AMG und McLaren

Nach dem ersten Rennen der DTM in Oschersleben hat die SRO Motorsports Group die Balance of Performance (BoP) für den Sonntag angepasst: Mercedes-AMG, Porsche und McLaren dürfen für den zweiten Saisonlauf jeweils 15 Kilogramm ausladen.

Update: Nach dem Qualifying gab es eine weitere Erleichterung für Porsche: Thomas Preining und Ayhancan Güven (beide Manthey-EMA) dürfen für das Rennen weitere zehn Kilogramm ausladen. Zudem darf BMW den Ladedruck geringfügig erhöhen, von maximal 2,71 bar auf 2,73 bar.

Im Vergleich zur Konkurrenz waren die drei Hersteller offenbar benachteiligt. Emil-Frey-Pilot Jack Aitken holte sich am Samstag zunächst die Poleposition und gewann anschließend auch das erste Rennen der neuen Saison. Mirko Bortolotti (SSR-Lamborghini) und Ricardo Feller (Abt-Audi) komplettierten das Podium.

HRT-Pilot Luca Stolz wurde als bester Mercedes-Fahrer immerhin Fünfter. DTM-Champion Thomas Preining (Manthey-EMA) belegte im Qualifying nur den 16. Platz, doch nach dem Unfall von Nicki Thiim (SSR-Lamborghini) wurden einige Piloten durch die rote Flagge ausgebremst - deshalb sind die Zeiten aus dem Qualifying mit Vorsicht zu bewerten. Im Rennen kämpfte sich der Österreicher auf den zehnten Platz nach vorne.

Auch Dörr Motorsport kam beim Auftakt am Samstag noch nicht in Fahrt: Clemens Schmid (Dörr-McLaren) belegte im Samstagsrennen den 15. Platz, Teamkollege Ben Dörr schied mit einem technischen Defekt am Fahrzeug aus. Dennoch wurde deutlich, dass es für den McLaren schwer werden dürfte, aus eigener Kraft in die Top 10 zu fahren. Nach der aktuellen BoP-Anpassung ist der 720S GT3 Evo mit 1.285 Kilogramm nun das leichteste Fahrzeug im Feld.

DTM-BoP Oschersleben 2024 (Rennen):

Audi: 1.310 kg/2 x 36 mm (Restriktor)

BMW: 1.295 kg/2,00 - 2,73 bar (Ladedruck)

Ferrari: 1.310 kg/1,78 - 2,50 bar (Ladedruck)

Lamborghini: 1.330 kg/1 x 51 mm (Restriktor)

McLaren: 1.285 kg / 1,10 - 1,78 bar (Ladedruck)

Mercedes: 1.315 kg /2 x 34,5 mm (Restriktor)

Porsche: 1.300 kg /2 x 38 mm (Restriktor) Porsche: - 10 kg

BMW: + 0,02 bar (Ladedruck)

DTM-BoP Oschersleben 2024 (Qualifying):

Audi: 1.310 kg/2 x 36 mm (Restriktor)

BMW: 1.295 kg/2,00 - 2,71 bar (Ladedruck)

Ferrari: 1.310 kg/1,78 - 2,50 bar (Ladedruck)

Lamborghini: 1.330 kg/1 x 51 mm (Restriktor)

McLaren: 1.285 kg / 1,10 - 1,78 bar (Ladedruck)

Mercedes: 1.315 kg /2 x 34,5 mm (Restriktor)

Porsche: 1.310 kg /2 x 38 mm (Restriktor) McLaren: - 15 kg

Mercedes: - 15 kg

Porsche: - 15 kg DTM-BoP Oschersleben 2024 (Samstag):

Audi: 1.310 kg/2 x 36 mm (Restriktor)

BMW: 1.295 kg/2,00 - 2,71 bar (Ladedruck)

Ferrari: 1.310 kg/1,78 - 2,50 bar (Ladedruck)

Lamborghini: 1.330 kg/1 x 51 mm (Restriktor)

McLaren: 1.300 kg/ 1,10 - 1,78 bar (Ladedruck)

Mercedes: 1.330 kg/2 x 34,5 mm (Restriktor)

Porsche: 1.325 kg/2 x 38 mm (Restriktor)

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.