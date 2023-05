DTM-BoP Oschersleben: SRO reagiert auf Qualifying-Schlappe für Mercedes-AMG

Nach dem ersten Qualifying der DTM-Saison in Oschersleben hier geht's zum Qualifying-Bericht nutzt die SRO die Möglichkeit, die Balance of Performance der Fahrzeuge zu ändern, was ja an den ersten zwei Saisonwochenenden bis Samstagabend erlaubt ist.

Und reagiert damit auf das enttäuschende Qualifying-Ergebnis für Mercedes-AMG mit David Schumacher auf Platz 16 als bester Pilot der Marke mit dem Stern. Die Änderung betrifft die Fahrzeuge von Mercedes-AMG, Lamborghini und Ferrari.

Lamborghini hatte beim Qualifying drei Fahrzeuge in den Top 4, auch der Emil-Frey-Ferrari von Jack Aitken hatte sich mit Startplatz zwei stark präsentiert.

Die Änderungen betreffen nur das Gewicht der Fahrzeuge: Die Mercedes-AMG-Teams dürfen 15 Kilogramm ausladen, beim Lamborghini und beim Ferrari kommen jeweils zehn Kilogramm zusätzlich ins Auto.

Mercedes-AMG-DTM-Sportdirektor Thomas Jäger zeigt sich über das Qualifying-Ergebnis enttäuscht. "So etwas habe ich noch nie gesehen", sagt er im Gespräch mit 'Motorsport-Total.com'.

Seine Erklärung: Der Lamborghini mit seinem neuen Evo-Paket sowie der brandneue Ferrari sind aktuell noch schwierig einzuschätzen und haben bei der Abstimmung noch viel Entwicklungspotenzial, während der Mercedes-AMG GT3 ausgereizt ist.

Die Rundenzeiten der Mercedes-AMG-Piloten seien nicht auf Verkehr zurückzuführen gewesen, sondern zeigen die reale Performance, meint Jäger.

Im Rennen würde es nun für Mercedes-AMG um "Schadensbegrenzung" gehen, denn Überholmanöver sind auf dem winkeligen Kurs in Oschersleben eine besondere Herausforderung.

DTM-BoP Oschersleben 2023:

Audi: 1.320 kg/2 x 36 mm (Restriktor)

BMW: 1.295 kg/2,05 - 2,73 bar (Ladedruck)

Ferrari: 1.310 kg/1,79 - 2,36 bar (Ladedruck)

Lamborghini: 1.310 kg/1 x 51 mm (Restriktor)

Mercedes: 1.330 kg/2 x 34,5 mm (Restriktor)

Porsche: 1.290 kg/2 x 39,5 mm (Restriktor)

Mercedes: - 15 kg

Ferrari: +10 kg

Lamborghini: +10 kg

DTM-BoP Oschersleben 2023 vor Qualifying 1:

Audi: 1.320 kg/2 x 36 mm (Restriktor)

BMW: 1.295 kg/2,05 - 2,73 bar (Ladedruck)

Ferrari: 1.300 kg/1,79 - 2,36 bar (Ladedruck)

Lamborghini: 1.300 kg/1 x 51 mm (Restriktor)

Mercedes: 1.345 kg/2 x 34,5 mm (Restriktor)

Porsche: 1.290 kg/2 x 39,5 mm (Restriktor)

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.