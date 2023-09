DTM-BoP-Sachsenring 2023: Änderungen bei Lamborghini und BMW

Nach dem Sonntags-Qualifying (hier geht's zum Qualifying-Bericht) hat die SRO Motorsports Group die Balance of Performance (BoP) auf dem Sachsenring geändert: Betroffen sind der BMW M4 GT3 und der Lamborghini Huracan GT3 Evo2: Beim italienischen Sportwagen kommen nach der beeindruckenden Poleposition-Zeit von Mirko Bortolotti zehn Kilogramm Gewicht ins Auto.

Dadurch ist Huracan mit insgesamt 1.340 Kilogramm das mit Abstand schwerste Auto im Feld. Im BMW-Lager wird man sich hingegen über die BoP-Änderung freuen, denn beim M4 GT3 dürfen nicht nur fünf Kilogramm ausgeladen werden, sondern auch der Ladedruck wird um 0,06 bar aufgedreht.

Dadurch verfügt der Münchner Bolide um 0,11 bar mehr Ladedruck als noch am vergangenen DTM-Wochenende auf dem Lausitzring - und so viel wie noch nie in dieser Saison.

Dem vorangegangen war ein erneut enttäuschendes Qualifying, bei dem Schubert-Pilot Rene Rast mit 0,967 Sekunden Rückstand als 15. bester BMW-Pilot war. Direkt hinter ihm startet Teamkollege Sheldon van der Linde, der noch um die Meisterschaft kämpft, aber auch aussichtslos zurückliegt.

Der Sachsenring gilt generell nicht als BMW-Strecke: Schon mit dem Vorgängermodell M6 GT3 hatte die Teams vor allem im winkeligen ersten Sektor oft Schwierigkeiten.

Dazu kommt, dass es auch kaum längere Geraden gibt, auf denen der M4 GT3, der ebenfalls über einen langen Radstand verfügt, den Nachteil in den Kurven durch mehr Topspeed wettmachen kann.

DTM-BoP Sachsenring 2023 (ab dem Sonntagsrennen):

Audi: 1.305 kg/2 x 36 mm (Restriktor)

BMW: 1.290 kg/2,00 - 2,76 bar (Ladedruck)

Ferrari: 1.295 kg/1,79 - 2,525 bar (Ladedruck)

Lamborghini: 1.340 kg/1 x 51 mm (Restriktor)

Mercedes: 1.325 kg/2 x 34,5 mm (Restriktor)

Porsche: 1.315 kg/2 x 39,5 mm (Restriktor)

BMW: -5 kg und + 0,06 bar (Ladedruck)

Lamborghini: +10 kg

DTM-BoP Sachsenring 2023 (alt):

Audi: 1.305 kg/2 x 36 mm (Restriktor)

BMW: 1.295 kg/2,00 - 2,7 bar (Ladedruck)

Ferrari: 1.295 kg/1,79 - 2,525 bar (Ladedruck)

Lamborghini: 1.330 kg/1 x 51 mm (Restriktor)

Mercedes: 1.325 kg/2 x 34,5 mm (Restriktor)

Porsche: 1.315 kg/2 x 39,5 mm (Restriktor)

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.