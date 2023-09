DTM-BoP Sachsenring 2023: Preining wird erhört - größerer Restriktor für Porsche!

Große Änderungen bei der Einstufung der DTM-Boliden vor dem Wochenende auf dem Sachsenring, dem drittletzten der Meisterschaft. Und vor allem "Grello"-Pilot Thomas Preining wird sich über die Anpassung der Balance of Performance (BoP) freuen.

Denn der Porsche 911 GT3 R wird wieder mit dem 39,5 Millimeter großen Restriktor ausgestattet, den man bislang nur beim Saisonauftakt in Oschersleben, wo es einen Dreifachsieg gab, nutzen durfte.

Danach wurde die Leistung des neuen Heckmotor-Boliden mit einem um 1,5 Millimeter kleineren Luftmengenbegrenzer reduziert, der dann bis zum Lausitzring-Wochenende im Einsatz war.

Preining forderte nach Lausitzring mehr Leistung

Vor allem Manthey-EMA-Pilot Preining, der in der Lausitz die Führung in der Meisterschaft an SSR-Lamborghini-Pilot Mirko Bortolotti verlor, klagte nach dem Wochenende über einen Nachteil gegenüber der Konkurrenz bei der Beschleunigung aus Zweiter- oder Dritter-Gang-Kurven, der im Laufe der Saison "immer größer" geworden sei. Das zeigte sich auch bei den Topspeedmessungen, bei denen der Porsche stets um einige km/h hinterherhinkte und das langsamste Auto war.

Preining wähnte sich unter diesen Umständen auch im Titelkampf auf verlorenem Posten. "Solange es keine großartige Änderung gibt, wird sich da nicht viel verändern", forderte Preining eine Änderung der Einstufung. "Vor allem am Red-Bull-Ring und in Hockenheim wird der Unterschied extrem sein."

Eine Restriktoränderung während der Saison ist in der Regel selten. Daher darf man davon ausgehen, dass sich Porsche schon seit einiger Zeit dafür einsetzt. Um den Leistungsvorteil beim Porsche auszugleichen, hat sich die SRO Motorsports Group entschieden, zehn Kilogramm Ballast beim Boliden einzuladen.

Auch BMW sollte von Änderung profitieren

Damit ist man allerdings nicht alleine, denn auch beim zuletzt in der DTM bärenstarken Lamborghini Huracan GT3 Evo2 und beim Mercedes-AMG GT3, der beim Sachsenring-Test - wie die Vierfach-Führung zeigt - schnell war und dem der flüssige Kurs liegt, kommen zehn zusätzliche Kilogramm ins Auto.

Der Porsche hatte hingegen beim Test am vergangenen Donnerstag - als die BoP noch nicht veröffenlicht war - Rückstand, was bei der Konkurrenz für hochgezogene Augenbrauen sorgte. "Die bluffen" meinte ein hochrangiger Ingenieur, dass man es im Porsche-Lager auf eine BoP-Änderung angelegt hatte.

Wie BMW, Audi und Ferrari im Zuge der Anpassung davonkamen? Titelverteidiger Sheldon van der Linde, der in der Meisterschaft mit 35 Punkten Rückstand auf Platz vier liegt, darf sich über fünf Kilogramm weniger in seinem M4 GT3 freuen - und über eine leichte Anhebung des zuletzt deutlich reduzierten Ladedrucks im 0,01 bar.

Nicht ganz so positiv ist die Anpassung für Audi und Ferrari: Bei den beiden Mittelmotor-Boliden werden je fünf Kilogramm eingeladen.

Auch der Erfolgsballast wird wieder eine Rolle spielen: Beim Samstagsrennen muss DTM-Leader Bortolotti 20, Abt-Audi-Pilot Ricardo Feller zehn und HRT-Mercedes-Pilot Luca Stolz fünf Kilogramm Zusatzgewicht in die Gewichtskiste einladen.

DTM-BoP Sachsenring 2023:

Audi: 1.305 kg/2 x 36 mm (Restriktor)

BMW: 1.295 kg/2,00 - 2,65 bar (Ladedruck)

Ferrari: 1.295 kg/1,79 - 2,525 bar (Ladedruck)

Lamborghini: 1.330 kg/1 x 51 mm (Restriktor)

Mercedes: 1.325 kg/2 x 34,5 mm (Restriktor)

Porsche: 1.315 kg/2 x 39,5 mm (Restriktor)

Audi: +5 kg

BMW: -5 kg und + 0,01 bar (Ladedruck)

Ferrari: +5 kg

Lamborghini: +10 kg

Mercedes: +10 kg

Porsche: +10 kg und +1,5 mm (Restriktor)

DTM-BoP Lausitzring 2023 (Sonntag):

Audi: 1.300 kg/2 x 36 mm (Restriktor)

BMW: 1.300 kg/2,00 - 2,64 bar (Ladedruck)

Ferrari: 1.290 kg/1,79 - 2,525 bar (Ladedruck)

Lamborghini: 1.320 kg/1 x 51 mm (Restriktor)

Mercedes: 1.315 kg/2 x 34,5 mm (Restriktor)

Porsche: 1.305 kg/2 x 38 mm (Restriktor)

