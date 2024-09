DTM-BoP Spielberg: Gewicht vor Sonntag bei sechs Boliden geändert

Umfangreiche Änderung der Balance of Performance (BoP) vor dem zweiten Renntag der DTM auf dem Red-Bull-Ring (alle Infos zu TV-Zeiten, Stream etc.): Betroffen sind alle Fahrzeuge bis auf den McLaren, darunter auch die Boliden der drei Titelrivalen Mirko Bortolotti, Kelvin van der Linde und Maro Engel.

Beim Lamborghini Huracan GT3 Evo2 müssen trotz Bortolottis Kritik an der Einstufung vom Samstag zehn Kilogramm eingeladen werden. Dazu kommen im Rennen die 20 Kilogramm Erfolgsballast wegen des Sieges am Samstag, wodurch das Fahrzeug des DTM-Leaders um insgesamt 30 Kilogramm schwerer sein wird.

Auch bei Mercedes-AMG gibt es Konsequenzen nach der starken Leistung am Samstag mit den Plätzen zwei und drei für Engel und Arjun Maini.

Deutlich mehr Gewicht für Engel

Beim Mercedes-AMG GT3 kommen über Nacht 20 Kilogramm zusätzlich in die Gewichtskiste. Bei Engel kommen durch den Erfolgsballast im Sonntagsrennen nochmal zehn Kilogramm dazu, wodurch sein Auto ebenfalls 30 Kilogramm schwerer sein wird.

Dafür darf das Abt-Team von Kelvin van der Linde zehn Kilogramm Ballast beim Audi R8 LMS GT3 Evo II ausladen. Und im speziellen Fall des Deutsch-Südafrikaners werden weitere zehn Kilogramm im Vergleich zum Samstagsrennen ausgeladen, weil van der Linde nach Platz acht keinerlei Erfolgsballast herumschleppen muss. Das sind also insgesamt 20 Kilogramm weniger.

Warum Favorit BMW am Samstag nicht glänzte

Der größte Profiteur sollte aber das ursprünglich favorisierte BMW-Team Schubert sein, das am Samstag weder im Qualifying noch im Rennen so richtig in Erscheinung treten konnte und mit der Titelentscheidung nicht mehr viel zu tun hat: Insgesamt 20 Kilogramm dürfen aus dem M4 GT3 ausgeladen werden.

Nach dem Rennen zeigte sich Teamboss Torsten Schubert mit der Einstufung unzufrieden. "Wir haben gezeigt, dass wir das Auto auf ein Level bringen, das vielleicht ebenbürtig ist mit dem Audi. Aber der Mercedes und der 'Lambo‘ sind in Sachen BoP besser unterwegs als im letzten Jahr zur selben Zeit", vergleicht er gegenüber Motorsport-Total.com die Daten mit dem Vorjahr, als man am Sonntag einen Doppelsieg einfuhr und mehr Ladedruck zur Verfügung hatte.

"Ich weiß nicht, warum man sich so schwer tut, uns irgendwo in dieses Level reinzubringen. Was dann noch erschwerend hinzu kommt, sind die niedrigen Temperaturen und das dadurch geringere Gripniveau, was uns nicht hilft."

Mehr Gewicht für Ferrari trotz Emil-Frey-Enttäuschung

Interessant ist die Anpassung beim Ferrari: Das Emil-Frey-Team muss 15 Kilogramm Gewicht einladen, obwohl man am Samstag mit der Entscheidung nichts zu tun hatte und Emil-Frey-Pilot Jack Aitken auf Platz 14 seine Titelchancen verlor.

Ursache für das zusätzliche Gewicht dürfte das ADAC-GT-Masters-Rennen sein, in dem der Ferrari 296 GT3 von Gaststarter Racing One vor allem in der Anfangsphase das schnellste Fahrzeug war.

Und auch beim Porsche gibt es eine Änderung: Die Manthey-EMA-Truppe darf am Sonntag mit zehn Kilogramm Gewicht weniger antreten, wodurch vielleicht auch Lokalmatador Thomas Preining besser in Erscheinung treten kann. Die Änderungen betreffen übrigens nur das Gewicht der Fahrzeuge, die Leistung bliebt unberührt.

DTM-BoP Spielberg (neu):

Audi: 1.295 kg/2 x 37 mm (Restriktor)

BMW: 1.310 kg/2,00 - 2,64 bar (Ladedruck)

Ferrari: 1.325 kg /1,78 - 2,50 bar (Ladedruck)

Lamborghini: 1.335 kg/1 x 51 mm (Restriktor)

McLaren: 1.300 kg/1,10 - 1,78 bar (Ladedruck)

Mercedes: 1.350 kg /2 x 36 mm (Restriktor)

Porsche: 1.290 kg/2 x 39,5 mm (Restriktor)

Audi: -10 kg

BMW: -20 kg

Ferrari: +15 kg

Lamborghini: +10 kg

Mercedes: +20 kg

Porsche: -10 kg

Keine Änderungen bei Lambda und Fahrhöhe

DTM-BoP Spielberg (Samstag):

Audi: 1.305 kg/2 x 37 mm (Restriktor)

BMW: 1.330 kg/2,00 - 2,64 bar (Ladedruck)

Ferrari: 1.310 kg/1,78 - 2,50 bar (Ladedruck)

Lamborghini: 1.325 kg/1 x 51 mm (Restriktor)

McLaren: 1.300 kg/1,10 - 1,78 bar (Ladedruck)

Mercedes: 1.330 kg/2 x 36 mm (Restriktor)

Porsche: 1.300 kg/2 x 39,5 mm (Restriktor)