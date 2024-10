DTM-BoP vor Titelentscheidung geändert: Nachteil für Engel und Mercedes-AMG?

Vor dem Finaltag der DTM-Saison 2024 in Hockenheim, an dem sich entscheidet, ob Abt-Audi-Pilot Kelvin van der Linde, SSR-Lamborghini-Pilot Mirko Bortolotti oder Winward-Mercedes-Pilot Maro Engel den Titel holt, hat die SRO Motorsports Group die Balance of Performance erstmals an diesem Wochenende angepasst. Und klar ist: Für Engel, der in der Gesamtwertung als Dritter 20 Punkte Rückstand hat, sind das keine guten Neuigkeiten.

Denn beim Mercedes-AMG GT3 kommen am Sonntag 15 Kilogramm Ballast in die Gewichtskiste. Zudem wird der Lambda-Wert von 0,90 auf 0,92 korrigiert, was sich negativ auf die Motorleistung auswirkt.

Die weiteren Änderungen: Beim McLaren 720S GT3 Evo dürfen 15 Kilogramm ausgeladen werden, beim BMW M4 GT3 werden zehn Kilogramm eingeladen. Die Boliden von Bortolotti und Kelvin van der Linde, der in der Meisterschaft zwei Punkte vor dem in Wien lebenden Italiener führt, bleiben von den Änderungen unberührt.

Beim Südafrikaner kommen nach dem Samstagsieg jedoch im Sonntagsrennen 20 Kilogramm Erfolgsballast ins Auto, wodurch ihm kein einfacher Nachmittag bevorsteht. "Die 20 Kilogramm werden uns morgen killen. Das steht fest", sagte van der Linde nach dem Samstagsrennen auf Nachfrage von Motorsport-Total.com.

"Die Strecke ist sehr sensibel, was das Gewicht angeht. Wir müssen das Rennen morgen aber nicht unbedingt gewinnen, wir müssen nur vor Mirko und Maro landen. Das ist das Ziel." Bortolotti sieht hingegen keinen Vorteil, weil er im Gegensatz zu Kelvin van der Linde keinen Erfolgsballast einladen muss. "Wir fahren ja mit doppelten Erfolgsgewicht", verwies er sarkastisch auf die 40 Kilogramm, die sein Lamborghini ohnehin schwerer ist als der Audi.

Das vorentscheidende Qualifying für das Sonntagsrennen steigt um 9:35 Uhr, das Rennen um 13:30 Uhr (alle Infos zu TV-Zeiten, Stream etc.).

DTM-BoP Hockenheim (neu):

Audi: 1.305 kg/2 x 36,5 mm (Restriktor)

BMW: 1.315 kg/2,10 - 2,66 bar (Ladedruck)

Ferrari: 1.305 kg /1,78 - 2,50 bar (Ladedruck)

Lamborghini: 1.345 kg/1 x 51 mm (Restriktor)

McLaren: 1.285 kg/1,10 - 1,78 bar (Ladedruck)

Mercedes: 1.340 kg /2 x 35 mm (Restriktor)

Porsche: 1.320 kg/2 x 39,5 mm (Restriktor)

weitere Änderungen: Lambda-Wert bei Mercedes von 0,90 statt 0,92

BMW: +10 kg

McLaren: -15 kg

Mercedes: +15 kg/+0,02 Lambda

DTM-BoP Hockenheim (Samstag):

Audi: 1.305 kg/2 x 36,5 mm (Restriktor)

BMW: 1.305 kg/2,10 - 2,66 bar (Ladedruck)

Ferrari: 1.305 kg /1,78 - 2,50 bar (Ladedruck)

Lamborghini: 1.345 kg/1 x 51 mm (Restriktor)

McLaren: 1.300 kg/1,10 - 1,78 bar (Ladedruck)

Mercedes: 1.325 kg /2 x 35 mm (Restriktor)

Porsche: 1.320 kg/2 x 39,5 mm (Restriktor)