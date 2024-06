DTM-BoP Zandvoort 2024: Änderungen bei Lamborghini, Audi, AMG und BMW

Vor dem ersten Renntag des DTM-Wochenendes in Zandvoort wird die Balance of Performance (BoP) das erste Mal angepasst: Die Änderungen betreffen die Fahrzeuge von Lamborghini, Audi, Mercedes und BMW. Eingebremst werden die Mittelmotor-Boliden von Lamborghini und Audi - mit jeweils 15 Kilogramm Ballast, die in die Gewichtskiste eingeladen werden müssen.

Eine mögliche Reaktion darauf, dass mit Maximilian Paul und Mirko Bortolotti zwei Huracan GT3 Evo2 beim vorgezogenen Qualifying am Freitagabend für den Sonntag ganz vorne landeten (Qualifying-Bericht).

Mit Kelvin van der Linde schaffte es der beste Audi-Pilot zwar nur auf Platz sechs, doch der Südafrikaner war auf Pole-Kurs, ehe er in der letzten Kurve ins Kiesbett rutschte.

Profiteure der BoP-Änderung durch Dienstleister SRO Motorsports Group sind Mercedes-AMG und BMW: Die Teams der Marke mit dem Stern dürfen zehn Kilogramm ausladen. Arjun Maini war als bester Mercedes-AMG-Pilot mit 0,273 Sekunden Rückstand Fünfter.

Trotz des Restriktoren-Vergleichstest im ersten Freien Training, als Maro Engel im Gegensatz zu den üblichen 34,5 Millimetern Durchmesser mit einem 35-Millimeter-Luftmengenbegrenzer fuhr, bleibt diesbezüglich alles wie bisher.

Und auch beim BMW gibt es eine Änderung: Das Schubert-Team, das im Qualifying nicht über Platz 14 hinauskam, darf am Samstag mit etwas mehr Ladedruck fahren. Bei Drehzahlen etwas über dem mittleren Bereich werden bis zu 0,03 bar mehr erlaubt.

Der im Qualifying sehr starke Ferrari, der Porsche und der McLaren sind von den Anpassungen nicht betroffen. Der Lambda-Wert und der Bodenabstand bleibt bei allen Fahrzeugen unverändert.

DTM-BoP Zandvoort 2024:

Audi: 1.325 kg/2 x 36 mm (Restriktor)

BMW: 1.300 kg/2,00 - 2,73 bar (Ladedruck)

Ferrari: 1.305 kg/1,78 - 2,50 bar (Ladedruck)

Lamborghini: 1.340 kg/1 x 51 mm (Restriktor)

McLaren: 1.295 kg/1,10 - 1,78 bar (Ladedruck)

Mercedes: 1.325 kg/2 x 34,5 mm (Restriktor)

Porsche: 1.315 kg/2 x 38 mm (Restriktor)

Audi: +15 kg

BMW: bis zu 0,03 bar mehr Ladedruck über dem mittleren Drehzahlbereich

Lamborghini: +15 kg

Mercedes: -10 kg

keine Änderungen bei Lambda und Fahrhöhe

DTM-BoP Zandvoort 2024 (Freitag):

Audi: 1.310 kg/2 x 36 mm (Restriktor)

BMW: 1.300 kg/2,00 - 2,73 bar (Ladedruck)

Ferrari: 1.305 kg/1,78 - 2,50 bar (Ladedruck)

Lamborghini: 1.325 kg/1 x 51 mm (Restriktor)

McLaren: 1.295 kg/1,10 - 1,78 bar (Ladedruck)

Mercedes: 1.335 kg/2 x 34,5 mm (Restriktor)

Porsche: 1.315 kg/2 x 38 mm (Restriktor)

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.