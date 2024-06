DTM-BoP Zandvoort 2024: Neues Gewicht für Ferrari, McLaren und Porsche

Nach dem ersten DTM-Rennen in Zandvoort wird die Balance of Performance (BoP) ein weiteres Mal angepasst: Ferrari muss nach dem Aitken-Sieg am Samstag nun mit 10 Kilogramm mehr fahren, während McLaren sogar 20 Kilogramm einladen muss. McLaren-Pilot Ben Dörr schnappte sich am Samstag die schnellste Rennrunde.

Porsche darf hingegen 10 Kilogramm ausladen. Thomas Preining landete am Samstag als bester Porsche-Pilot nur auf dem 14. Platz, nachdem Manthey-Teamkollege Ayhancan Güven seinen Porsche in der letzten Runde des Rennens wegen technischer Probleme abstellen musste. Bis dahin war der Türke mit der zwölften Position allerdings kaum besser platziert.

Bei Audi gab es keine Veränderungen, obwohl sich die Abt-Piloten Ricardo Feller und Kelvin van der Linde sowie Abt-Sportdirektor Martin Tomczyk am Samstag über die BoP beschwert hatten. Ihrer Meinung nach waren die BoP-Änderungen vom Freitagabend der falsche Schritt. Dem Audi soll es an Topspeed fehlen.

Auch BMW, Mercedes und Lamborghini sind von den aktuellen Anpassungen nach dem ersten Rennen nicht betroffen, obwohl Rene Rast und Marco Wittmann dank hohem Topspeed eine starke Aufholjagd zeigten und zusammen insgesamt 15 Plätze gutmachten.

Nach der BoP-Anpassung vom Freitag durfte BMW mit etwas mehr Ladedruck fahren. Bei Drehzahlen etwas über dem mittleren Bereich wurde den Münchenern bis zu 0,03 bar mehr erlaubt. Lambda-Wert und Bodenabstand bleiben bei allen Fahrzeugen unverändert.

DTM-BoP Zandvoort 2024 (neu)

Audi: 1.325 kg/2 x 36 mm (Restriktor)

BMW: 1.300 kg/2,00 - 2,73 bar (Ladedruck)

Ferrari: 1.315 kg/1,78 - 2,50 bar (Ladedruck)

Lamborghini: 1.340 kg/1 x 51 mm (Restriktor)

McLaren: 1.315 kg/1,10 - 1,78 bar (Ladedruck)

Mercedes: 1.325 kg/2 x 34,5 mm (Restriktor)

Porsche: 1.305 kg/2 x 38 mm (Restriktor)

Ferrari: +10 kg

McLaren: +20 kg

Porsche: -10 kg

DTM-BoP Zandvoort 2024 (Samstag)

Audi: 1.325 kg/2 x 36 mm (Restriktor)

BMW: 1.300 kg/2,00 - 2,73 bar (Ladedruck)

Ferrari: 1.305 kg/1,78 - 2,50 bar (Ladedruck)

Lamborghini: 1.340 kg/1 x 51 mm (Restriktor)

McLaren: 1.295 kg/1,10 - 1,78 bar (Ladedruck)

Mercedes: 1.325 kg/2 x 34,5 mm (Restriktor)

Porsche: 1.315 kg/2 x 38 mm (Restriktor)

