DTM-Classic-Festival am Norisring: Wie die DTM ihren 40. Geburtstag feiert

2024 ist für die DTM eine Jubiläumssaison: 1984 ging die Rennserie als Nachfolgerin der Deutschen Rennsport-Meisterschaft erstmals an den Start. Der 40. Geburtstag wird beim Saisonhöhepunkt auf dem Norisring (5. bis 7. Juli) als eine Art rollendes Motorsportmuseum gefeiert.

Auf dem Stadtkurs in der fränkischen Metropole dürfen sich die Besucher auf eine besondere DTM-Classic-Veranstaltung mit Fahrzeugen und Fahrern aus vier Jahrzehnten DTM-Geschichte freuen. In zwei Rennen erleben die Fans Motorsportgeschichte hautnah.

Im Feld der DTM Classic sind zahlreiche Fahrzeugklassen aus GT- und Tourenwagen vertreten. Von Boliden aus der ersten Ära der DTM von 1984 bis 1996, die mit den technisch hochgerüsteten Fahrzeugen der damaligen Klasse 1 endete, über Rennautos aus der Zeit nach der Neugründung ab 2000 bis hin zu den aktuellen GT3-Fahrzeugen bietet das Feld die gesamte Bandbreite aus vier Jahrzehnten DTM.

Doch damit nicht genug. Ergänzt wird das Feld durch die Gruppe 5-Fahrzeuge aus der zwischen 1976 und 1981 ausgetragenen Deutschen Rennsport-Meisterschaft sowie Fahrzeuge, die zwischen 1994 und 1999 in der Super-Tourenwagen-Meisterschaft unterwegs waren.

Das DTM-Publikum erwartet somit eine große Auswahl an historischen Highlights der Marken Alfa Romeo, Audi, BMW, Ford, Mercedes und Porsche. Auch einige Stars von damals lassen es sich nicht nehmen, in Nürnberg an den Start zu gehen. Insgesamt absolvieren die Piloten zwei Läufe über je 40 Minuten. Während des Rennens gibt es einen Boxenstopp, bei dem die Fahrer gewechselt werden können.

Eine Reise zu Deutschlands einzigem Stadtkurs lohnt sich aber nicht nur wegen der DTM und der DTM Classic. Zum attraktiven Rahmenprogramm gehört unter anderem auch die ADAC GT4 Germany. Tickets für das Rennwochenende am Norisring gibt es seit Mitte Februar.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.