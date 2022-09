DTM-Dachorganisation ITR engagiert neuen Vermarktungsleiter

Audio-Player laden

Die DTM-Dachorganisation ITR verzeichnet nach der kürzlich bekanntgegebenen Umstrukturierung einen Neuzugang, wie man am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekanntgegeben hat: Lars Stegelmann übernimmt ab 1. Oktober 2022 den Bereich Commercial in leitender Funktion und soll im Rahmen dessen die Attraktivität für aktuelle und zukünftige Partner steigern. Zudem wird er sich um die globale Vermarktung der Serienrechte der ITR kümmern.

Der 49-Jährige wechselt von Motorsport Network - dem global führenden digitalen Medien- und Technologieunternehmen im Motorsport, zu dem auch Motorsport.com und Motorsport-Total.com gehören - als neuer Director Commercial (Vermarktungsleiter) zur ITR. Bei Motorsport Network hat Stegelmann, der über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Sport- und Medienvermarktung verfügt, als Chief Commercial Officer die globale Vermarktung geleitet.

Davor war Stegelmann für viele hochkarätige internationale Großveranstaltungen tätig - so auch für die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika und für die Fußball-EM 2012 in Polen und der Ukraine.

Zudem entwickelte er das Vermarktungskonzept der Formel E mit und war für die Entwicklung der internationalen Vermarktung von Nielsen Sport & Entertainment verantwortlich. Vor seinem Einstieg in das Sportbusiness war er als Unternehmensberater bei Roland Berger und PwC tätig.

"Mit Lars Stegelmann haben wir einen Kollegen gewonnen, der uns mit seiner enormen Erfahrung und seinem exzellenten Netzwerk helfen kann, die DTM-Plattform weiterzuentwickeln", wird ITR-Geschäftsführer Benedikt Böhme zitiert.

"Ich bin mir sicher, dass wir mit seinem Know-how das Profil der Plattform mit Blick auf die unterschiedlichen Zielgruppen und Anforderungen weiter schärfen können und noch attraktiver für unsere aktuellen und zukünftigen Partner werden."

Stegelmann über seine zukünftige Rolle: "Die DTM ist eine der stärksten Marken im Motorsport. Die gesamte Plattform mit der Innovation ihrer fünf Säulen ist nicht nur für Fahrer, Teams und Hersteller besonders attraktiv, sondern auch für Partner und Sponsoren."

"Für viele Marken und Werbetreibende ist die DTM-Plattform interessant, weil sie mit ihrer Vielfältigkeit für die Unternehmens- und Kommunikationsziele im Umfeld der Zielgruppen für Motorsport sehr spannend ist. Herausfordernde Zeiten wurden erfolgreich gemeistert und nun geht es darum, das gebildete Fundament unter Berücksichtigung verschiedener Interessen weiter auszubauen."

Mit Bildmaterial von DTM.