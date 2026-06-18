DTM-Debüt für BMW-M2-Cup: Weniger Autos als erhofft, Rallye-Ass am Start

Premiere für die neue DTM-Rahmenserie auf dem Lausitzring: Beim dritten Saisonwochenende (alle Infos zu TV-Zeiten, Stream etc.) wird der neu ins Leben gerufene BMW-M2-Cup unter der Leitung des ADAC erstmals ausgetragen. Der Markenpokal steht ganz im Zeichen der Nachwuchsförderung und ist laut ADAC-Motorsportchef Thomas Voss "die optimale Serie für den Motorsport-Einsteiger und auf der DTM-Plattform ein Sprungbrett in die höheren Klassen".

Teil dieser Unterstützung ist ein umfangreiches Förderpaket im Rahmen des ADAC-Nachwuchsprogramms "Road to DTM" sowie eine breit gefächerte Unterstützung durch BMW. Aber wie viele Fahrzeuge werden beim Debüt der Serie am Start stehen?

Eine offizielle Startliste ist noch nicht verfügbar, aber laut Informationen von Motorsport-Total.com stehen zehn Teilnehmer fest. Die Verantwortlichen erhofften sich ursprünglich über 16 Boliden, doch die Anzahl der Fahrzeuge dürfte auf die finanziellen Rahmenbedingungen zurückzuführen sein.

Ähnlicher Cockpitpreis wie in der ADAC GT4 Germany

Denn wie man hört, verlangen die Teams für ein Cockpit in der aus fünf Veranstaltungen bestehenden Rennserie zwischen 100.000 und 150.000 Euro - und wollen die Fahrzeuge offenbar allein mit diesen Einnahmen finanzieren, anstatt sie auch bei weiteren Events einzusetzen.

Das ist keine geringe Summe, wenn man bedenkt, dass sich ein Cockpit in der höher einzustufenden ADAC-GT4-Germany-Serie in einem ähnlichen Preissegment bewegt. Zumal die Einsatzzeit vergleichbar ist: Die GT4-Germany-Piloten müssen sich zwar im Gegensatz zum M2 Cup ein Auto teilen, die Rennen dauern jedoch eine Stunde statt nur 25 Minuten.

Zum Einsatz kommt der neue BMW M2 Racing, der vom Münchner Autohersteller geliefert wird. Der turboaufgeladene Vierzylinder leistet 313 PS und ist mit Michelin-Einheitsreifen ausgestattet. Der BMW-M2-Cup war bereits von 2021 bis 2023 Teil des DTM-Rahmenprogramms, damals wurde die Serie aber mit dem Vorgängermodell und als Zentraleinsatz von Project 1 durchgeführt.

Fahrer von fünf Teams bestätigt

Bei der Neuauflage werden die Boliden von Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eingesetzt, die aus dem ADAC GT Masters und der ADAC GT4 Germany bekannt sind oder erstmals auf der DTM-Plattform vertreten sind. Hofor Racing by Bonk Motorsport stellt als größtes Team drei Fahrer: Dabei handelt es sich um Ex-ADAC-GT4-Germany-Meister Michael Schrey, den erst 15-jährigen Niklas Hirsch und Ben Marquart.

Das aus dem ADAC GT Masters bekannte FK-Performance-Team setzt den 18-jährigen Finnen Tatu Siipola ein. Riller & Schnauck powered by Cerny Motorsport engagierte Kart-Weltmeister Farin Megger. Und die GT4-Germany-Truppe ME Motorsport ist mit drei Autos am Start: Noah Eichele und Christopher Holst sind Fixstarter. Dazu kommt auf dem Lausitzring mit dem 15-jährigen Moritz Groneck ein Gastfahrer.

Neu im DTM-Umfeld ist das Familienteam MK Motorsport, bei dem der 20-jährige KFZ-Technik-Student Mika König als Schrauber und Fahrer in einer Doppelrolle agiert, während Vater Marek König das Team leitet. Das österreichische Razoon-Team, das ebenfalls aus dem ADAC GT Masters bekannt ist, plant die Teilnahme an der Serie. Fahrer sind bislang allerdings nicht bekannt.

VIP-Fahrzeug wird von Rallye-Champion gesteuert

Und dann wäre da noch ein VIP-Fahrzeug, bei dem die Fahrer je nach Event ausgewählt werden. Beim Auftakt wird der BMW M2 Racing vom fünfmaligen deutschen Rallye-Meister Marijan Griebel gesteuert.

Der fünfmalige deutsche Rallye-Meister Marijan Griebel beweist sich im BMW Foto: ADAC Motorsport

Welche Förderung den Piloten winkt: Während dem Meister für die kommende Saison in der ADAC GT4 Germany im Rahmen der "Road to DTM" das Nenngeld erlassen wird, bietet BMW Fahrercoachings mit Werksfahrern, Medientrainings, Testfahrten im BMW M4 GT4 für die Top Drei der Meisterschaft sowie eine Sichtung für die BMW-M-Racing-Academy für die Saison 2027. Der Preisgeldtopf des BMW M2 Cup beläuft sich auf insgesamt 170.000 Euro.

Die beiden ersten Rennen werden am Samstag ab 16:55 Uhr und am Sonntag ab 10:35 Uhr ausgetragen und live bei Joyn sowie auf dem ADAC-Motorsport-YouTube-Kanal ausgestrahlt.

Kalender des BMW-M2-Cup 2026

19. - 21.06. Lausitzring

03. - 05.07. Norisring

14. - 16.08. Nürburgring

11. - 13.09. Sachsenring

09. - 11.10. Hockenheimring