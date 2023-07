DTM Fanshop: Neue Kappen verfügbar!

Unser Fanshop hat sein Sortiment aufgestockt - ab jetzt gibt es neues Merchandise vieler DTM-Teams und der DTM selbst. Dabei handelt es sich natürlich immer um 100% Original-Fanwear und offiziell lizenzierte Produkte. Besonders die neuen Kappen sind einen Blick wert, sind sie doch praktisch Grundaustattung für jeden echten Motorsport-Fan.

Original "Grello"-Kappe vom Team Manthey

Manthey Cap Racing Grello #911 in gelb Foto: COLOGNE First Trade GmbH / smg Manthey Cap Racing Grello #911 in gelb? Die Kappe mit rundem Schirm aus der Manthey Grello-Kollektion 2023 besteht aus pflegeleichtem Polyester mit Elasthan-Zusatz. Neben dem gestickten Grello Schriftzug auf der Front ist das Manthey-Logo auf der Seite angebracht. Zum Einstellen der Größe dient ein praktischer Snap-Verschluss.

Original-Kappe des Haupt Racing Teams

HRT Cap "No. 4" in gelb/blau Foto: COLOGNE First Trade GmbH / smg . Die Kappe aus der HRT-Kollektion verfügt über einen praktischen Clip-Verschluss, mit dem man die gewünschte Größe individuell einstellen kann. Auf der Stirnseite ist das HRT Logo gedruckt. Der Kappenschirm ist mit einem Grafik-Druck versehen, der die Zahl 4 zeigt. Die Zahl 4 sowie die Grundfarben gelb und blau nehmen direkten Bezug auf den Mercedes GT3 des HRT Teams, welcher mit der Startnummer 4 in entsprechender Lackierung bei der DTM an den Start geht. Das Material der Cap besteht aus pflegeleichtem Polyester.

Offizielle WINWARD Racing Cap mit Flat Brim

WINWARD Racing Cap Flat Brim in blau/weiß Foto: COLOGNE First Trade GmbH / smg WINWARD Racing Cap Flat Brim tun. Die Kappe in blau und weiß mit flachem Kappenschirm aus der offiziellen WINWARD Racing Fan-Kollektion verfügt über einen praktischen Snap-Verschluss, mit dem man die gewünschte Größe einstellen kann. Auf der Stirnseite ist das WWR Logo gedruckt. Das Material besteht aus pflegeleichtem Polyester.

Offizielle DTM Kappe

DTM Cap Fan in schwarz und grau Foto: COLOGNE First Trade GmbH / smg . Die Kappe aus der offiziellen DTM-Kollektion 2023 hat einen runden Schirm, einen praktischen Snap-Verschluss und das DTM Logo auf der grauen Stirnseite abgebildet. Das Obermaterial besteht aus hochwertiger Baumwolle, der hintere Mesh-Einsatz aus pflegeleichtem Polyester.

Welche weiteren Teams sind im DTM-Fanshop erhältlich?

Die aktuellen DTM-Teams wie Schubert Motorsport, Winward Racing, das Haupt Racing Team, SSR Performance, das Grasser Racing Team, das KÜS Team 75 Bernhard und die ehemalige DTM-Teams Walkenhorst und Rosberg sind bei uns mit einer großen Auswahl an Fanartikeln vertreten.

Aber auch Fans von aktuellen und ehemaligen DTM-Fahrern werden bei uns fündig. Egal ob David Schumacher, Dennis Olsen, Dev Gore, Laurens Vanthoor, Lucas Auer, Luca Stolz, Marco Wittmann, Maximilian Götz, Nico Müller, Philipp Eng, Sheldon van der Linde oder Thomas Preining - in Zusammenarbeit mit den Experten von Paddock-Legends haben wir als DTM Shop in Deutschland ein breites Angebot für DTM-Fans verfügbar.

Wo kann man DTM Merch kaufen?

In unseren Shop-Bereichen DTM, DTM Teams und DTM Fahrer bieten wir DTM Merchandise für Erwachsene und Kinder an. Bei uns finden Sie alle offiziellen DTM Caps, Shirts oder Jacken Ihrer Lieblingsfahrer und -teams.

In unserem DTM-Fanshop ist für jeden etwas dabei Foto: COLOGNE First Trade GmbH Motorsport-Bekleidung auch exklusive Sammlerstücke wie:

- Motorsport-Miniaturen wie Rennhelme, Modellautos, Straßenfahrzeuge oder Figuren

- Motorsport-Kunstdrucke der Edition Paddock Legends und Motorsport-Gemälde von Armin Flossdorf

- Motorsport-Poster, Motorsport-Bücher und die JMD Kollektion von Jens Munser, den bekannten Helmdesigner

- Accessoires wie Rucksäcke, Tassen oder Schlüsselanhänger

Wenn Sie also DTM-Fanartikel online kaufen möchten, sind Sie bei uns genau richtig!

Mit Bildmaterial von COLOGNE First Trade GmbH / smg.