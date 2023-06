DTM Fanshop: So geht's stilecht an den Norisring

Vom 07. - 09.07.2023 steigt das traditionsreiche Rennen auf dem Norisring. Als einziges Stadtrennen im DTM-Kalender werden wieder zahlreiche Fans erwartet. Damit sie vor Ort in passender Kleidung ihres Lieblingsteams auftreten können, bietet wir verschiedenen Original-Kollektionen der Teams, Fahrer und der DTM. Außerdem kann man Automodelle und offizielle Accessoires wie bspw. Uhren kaufen.

Original Fanbekleidung von Schubert Motorsport

Ganz neu in unserem Fanshop ist der schwarze Schubert Motorsport Kapuzenpullover 2023. Der Hoodie ist auf der Vorderseite mit dem Schubert Motorsport-Logo bedruckt. Auf der Rückseite ist der Schubert Motorsport Schriftzug zu sehen. Das Design wird durch einen Motivdruck des Schubert BMW abgerundet. Weitere Details sind die eng anliegenden Bündchen und Saum sowie die eingearbeitete Kängurutasche. Das Material besteht aus hochwertiger Baumwolle mit Polyester-Anteil.

Der neue Schubert Motorsport Kapuzenpullover und das neue Schubert Motorsport T-Shirt der Schubert-Motorsport-Kollektion 2023 Foto: COLOGNE First Trade GmbH / smg Schubert Motorsport T-Shirt 2023 ist ebenfalls ein Hingucker. Es besteht aus hochwertiger Baumwolle mit Rundhalsausschnitt und ist ebenfalls auf der Vorderseite mit dem Schubert Motorsport-Logo bedruckt und hat auf der Rückseite den Schubert Motorsport Schriftzug. Passend zum Hoodie wird das Design ebenfalls durch einen Motivdruck des Schubert BMW abgerundet.

Sowohl der schwarze Hoodie als auch das T-Shirt sind Teil der Schubert-Motorsport-Kollektion, die auch andere Produkte wie Caps und Accessoires umfasst.

Original Fanartikel von SSR Performance

Ganz wunderbar auf die Tribüne nach Nürnberg passt auch die SSR Performance Team Hardshelljacke in Schwarz. Die Jacke besteht aus 100% Polyester, trägt das SSR Performance-Logo und ist wasserdichte verarbeitet. Die Seitentaschen und die Brusttasche haben einen Reißverschluss, die Kapuze ist abnehmbar.

Ein absolutes Highlight für SSR-Fans sind die limitierten Sneaker und die limitierte Armbanduhr. Die SSR Performance Sneaker in Schwarz mit neongrünen Applikationen besteht aus hochwertigem Vollnarbenleder, kombiniert mit schwarzen Nubukelementen auf einer schwarzen TPU-Cupsohle mit doppelter Dichte. Auffällige Details sind die Fersenlasche, welche mit der SSR-Startnummer #92 geprägt ist, sowie der farblich abgestimmten speziellen Memory-Foam-Einlegesohle für dauerhaften Komfort. Die Schuhe in SSR Optik sind auf 92 Stück limitiert.

Der Chronograph SSR Performance von Laco ist im Design und den Farben des erfolgreichen Rennsport-Teams gefertigt. Das matte Zifferblatt in Schwarz ist optisch an den Tachometer im SSR Design angelehnt. Das große 40mm-Gehäuse mit illuminierenden Ziffern bietet besonders viel Platz, damit das Zifferblatt auch unterwegs und bei Dunkelheit leicht abgelesen werden kann. Auch die Uhr hat eine limitierte Auflage von 92 Stück.

SSR Performance Team Hardshelljacke, die SSR Performance Sneaker, die SSR Performance Trinkflasche, die SSR Performance Driver Cap und der SSR Performance Chronograph Foto: COLOGNE First Trade GmbH / smg

1:18 DTM-Miniaturmodelle passend zum Norisring

Als weiteres Highlight bietet unser Shop DTM-Miniaturmodelle aus verschiedenen Jahren an. Neu im Maßstab 1:18 und passend zum Rennen am Norisring ist beispielsweise der Kremer Porsche 935 K4 #52 Jägermeister 200 Meilen Nürnberg DRM 1981. Der Franzose Bob Wollek startete 1981 bei der Deutschen Rennsport-Meisterschaft DRM mit dem Porsche 935 K4 des Kremer Racing Teams mit der markanten Jägermeister-Lackierung. Beim den 200 Meilen von Nürnberg am Norisring konnte er die Qualifikation gewinnen und damit die Norisring Trophäe einfahren. Beim Hauptrennen erreichte er den 6. Platz.

Aber auch Fans der aktuellen DTM finden bei uns zum Thema Norisring wunderschöne Modelle. Wie wäre es zum Beispiel mit dem 1:18-Modell des Porsche 911 GT3 R #24, dem Siegerauto des Norisring-Laufs 2022? Der Österreicher Thomas Preining startete 2022 in der DTM mit dem Porsche 911 GT3 R vom KÜS Team75 Bernhard. Am 4. Rennwochenende am Norisring konnte Preining beim ersten Lauf den Sieg einfahren. Mit 116 Punkten erreichte er am Ende der Saison den 5. Platz im Gesamtklassement.

Modelle des Kremer Porsche 935 K4 #52 von 1981, Porsche 911 GT3 R #24 von 2022 und BMW M3 (E30) #14 von 1992 Foto: COLOGNE First Trade GmbH / smg BMW M3 (E30) #14, Gewinner des Norisring-Laufs 1992 mit Joachim Winkelhock am Steuer. Joachim Winkelhock fuhr zwischen 1990 bis 1993 in der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft. In dieser Zeit konnte er insgesamt 3 Rennen gewinnen, u.a. das 200 Meilen Rennen von Nürnberg am Norisring 1992. Neben der DTM konnte er in seiner Karriere die drei großen 24h-Rennen von Le Mans, am Nürburgring und in Spa-Francorchamps gewinnen.

Welche weiteren Teams sind im DTM-Fanshop erhältlich?

Die aktuellen DTM-Teams wie Schubert Motorsport, Winward Racing, das Haupt Racing Team, SSR Performance, das Grasser Racing Team, das KÜS Team 75 Bernhard und die ehemalige DTM-Teams Walkenhorst und Rosberg sind bei uns mit einer großen Auswahl an Fanartikeln vertreten.

Aber auch Fans von aktuellen und ehemaligen DTM-Fahrern werden bei uns fündig. Egal ob David Schumacher, Dennis Olsen, Dev Gore, Laurens Vanthoor, Lucas Auer, Luca Stolz, Marco Wittmann, Maximilian Götz, Nico Müller, Philipp Eng, Sheldon van der Linde oder Thomas Preining - in Zusammenarbeit mit den Experten von Paddock-Legends haben wir als DTM Shop in Deutschland ein breites Angebot für DTM-Fans verfügbar.

Wo kann man DTM Merch kaufen?

In unseren Shop-Bereichen DTM, DTM Teams und DTM Fahrer bieten wir DTM Merchandise für Erwachsene und Kinder an. Bei uns finden Sie alle offiziellen DTM Caps, Shirts oder Jacken Ihrer Lieblingsfahrer und -teams.

In unserem DTM-Fanshop ist für jeden etwas dabei Foto: COLOGNE First Trade GmbH Motorsport-Bekleidung auch exklusive Sammlerstücke wie:

- Motorsport-Miniaturen wie Rennhelme, Modellautos, Straßenfahrzeuge oder Figuren

- Motorsport-Kunstdrucke der Edition Paddock Legends und Motorsport-Gemälde von Armin Flossdorf

- Motorsport-Poster, Motorsport-Bücher und die JMD Kollektion von Jens Munser, den bekannten Helmdesigner

- Accessoires wie Rucksäcke, Tassen oder Schlüsselanhänger

Wenn Sie also DTM-Fanartikel online kaufen möchten, sind Sie bei uns genau richtig!

Mit Bildmaterial von COLOGNE First Trade GmbH / smg.