DTM-Finale in Hockenheim 2020: Zeitplan, TV- und Streamzeiten

Es ist soweit: Beim Saisonfinale in Hockenheim wartet die DTM mit einem echten Titelkrimi auf! Für die Audi-Piloten Rene Rast, Nico Müller und Robin Frijns geht es um den ganz großen Pokal. Aber auch BMW will zum Jahresende noch ein Ausrufezeichen setzen. Außerdem wird das Ende einer Ära gefeiert! Wir zeigen, wann und wo man die Action von Zuhause verfolgen kann - unter anderem im Livestream-Angebot auf Motorsport-Total.com.

Neben der DTM geben in Hockenheim auch wieder einige Rahmenserien Gas. So geht unter anderem der Formel-Renault-Eurocup an den Start. Die DTM-Trophy feiert am Hockenheimring ebenfalls das Finale ihrer Debüt-Saison. Das GTC-Race hat außerdem eine äußerst prominente Fahrerpaarung unter ihren Teilnehmern: Bernd Schneider und Bernd Mayländer werden am Steuer eines mit Steer-by-Wire ausgerüsteten Mercedes-AMG GT3 Platz nehmen.

Ein weiteres Highlight am Wochenende: Schon am Freitag gibt es die ausführliche Pressekonferenz zur Zukunft der DTM. Gerhard Berger und Co. präsentieren dabei, wie sich die Plattform weiterentwickeln wird. Die PK kann man live auf ran.de, YouTube oder der OTT-Plattform 'DTM Grid' verfolgen.

Der Zeitplan in Hockenheim:*

Freitag, 6. November:

09:05 - 09:40 Uhr GTC-Race & Goodyear-60 Freies Training

09:50 - 10:25 Uhr Formel-Renault-Eurocup Kollektiver Test 1

10:00 - 11:00 Uhr Präsentation zu DTM-Zukunft

10:35 - 11:05 Uhr DTM-Trophy Freies Training 1

11:15 - 11:35 Uhr Goodyear-60 Qualifying

11:45 - 12:30 Uhr Formel-Renault-Eurocup Kollektiver Test 2

13:00 - 13:45 Uhr DTM Freies Training 1

14:05 - 14:40 Uhr DTM-Trophy Freies Training 2

14:57 - 16:00 Uhr Goodyear-60 Rennen

16:20 - 16:50 Uhr DTM Freies Training 2

Samstag, 7. November:

09:05 - 09:25 Uhr GTC-Race Qualifying 1

09:40 - 10:00 Uhr Formel-Renault-Eurocup Qualifying 1

10:30 - 10:50 Uhr DTM Qualifying 1

11:05 - 11:25 Uhr DTM-Trophy Qualifying 1

11:50 - 12:23 Uhr GTC-Race Rennen 1

13:00 - 13:30 Uhr DTM Startaufstellung

13:30 - 14:50 Uhr DTM Rennen 1

15:15 - 15:48 Uhr DTM-Trophy Rennen 1

16:10 - 16:46 Uhr Formel-Renault-Eurocup Rennen 1

Sonntag, 8. November:

09:05 - 09:25 Uhr GTC-Race Qualifying 2

09:40 - 10:00 Uhr Formel-Renault-Eurocup Qualifying 2

10:30 - 10:50 Uhr DTM Qualifying 2

11:05 - 11:25 Uhr DTM-Trophy Qualifying 2

11:50 - 12:23 Uhr GTC-Race Rennen 2

13:00 - 13:30 Uhr DTM Startaufstellung

13:30 - 14:50 Uhr DTM Rennen 2

15:15 - 15:45 Uhr DTM-Trophy Rennen 2

16:10 - 16:46 Uhr Formel-Renault-Eurocup Rennen 2

*Kurzfristige Änderungen im Programm möglich.

Die Rennen am Samstag und Sonntag werden dabei wie gewohnt im Free-TV bei Sat.1 übertragen. Die Trainings und Qualifyings gibt es im Livestream-Angebot auf Motorsport-Total.com und ran.de. Auf der OTT-Plattform 'DTM Grid' gibt es neben den Sessions auch interessantes Zusatzmaterial zur DTM.

Der Zeitplan der Live-Übertragungen der DTM aus Hockenheim:

Freitag, 6. November:

10:00 Uhr Präsentation zur DTM-Zukunft (ran.de, DTM Grid, YouTube)

12:55 Uhr: DTM Freies Training 1 (Livestream Motorsport-Total.com,

ran.de, DTM Grid)

16:15 Uhr: DTM Freies Training 2 (Livestream Motorsport-Total.com,

ran.de, DTM Grid)

Samstag, 7. November:

10:25 Uhr: DTM Qualifying 1 (Livestream Motorsport-Total.com,

ran.de, DTM Grid)

13:00 Uhr: DTM Rennen (Sat.1, ran.de, DTM Grid)

Sonntag, 8.November:

10:25 Uhr: DTM Qualifying 2 (Livestream Motorsport-Total.com,

ran.de, DTM Grid)

13:00 Uhr: DTM Rennen 2 (Sat.1, ran.de, DTM Grid)

Mit Bildmaterial von Audi.