DTM-Halbzeit-Meister Thomas Preining: Qualifying-Stärke als Erfolgsrezept?

Acht Rennen, acht verschiedene Sieger: Gemessen an dieser Statistik ist die DTM-Saison 2023 so ausgeglichen wie nie zuvor. Der Blick auf die Meisterschaftswertung zeigt jedoch ein anderes Bild. Hier hat Thomas Preining (Manthey-EMA-Porsche) zur Saisonhalbzeit bereits 28 Punkte Vorsprung auf Titelverteidiger Sheldon van der Linde (Schubert-BMW). Mirko Bortolotti (SSR-Lamborghini) und Ricardo Feller (Abt-Audi) liegen 29 Punkte hinter Preining.

"Es ist ein super Gefühl, als Tabellenführer in die zweite Saisonhälfte zu starten", freut sich Preining. "Wir sind seit dem ersten Rennen sehr konstant unterwegs, das macht den Unterschied." Der Österreicher fuhr bisher in jedem Rennen in die Punkte, während Verfolger van der Linde bereits zwei Nuller einstecken musste.

Preining stand zudem an jedem der bisherigen vier Rennwochenenden einmal auf dem Podium - auch das ist Bestwert. Bemerkenswert ist vor allem Preinings Konstanz im Qualifying: Einmal stand der Österreicher auf der Poleposition, viermal in Folge auf Startplatz zwei. Das brachte ihm elf Meisterschaftspunkte ein. Auch hier haben seine Verfolger das Nachsehen, Sheldon van der Linde kommt auf acht Qualifyingpunkte.

"Wichtig war, dass wir im Qualifying stark waren", analysiert Preining. "In einem so engen Feld ist es ein entscheidender Vorteil, wenn man möglichst weit vorne ins Rennen geht." Und selbst wenn es für Preining einmal nicht rund läuft, macht der Österreicher noch das Beste daraus.

Nachdem er in seiner schnellsten Runde blockiert wurde, ging er am Nürburgring nur von Startplatz 16 ins Sonntagsrennen, behielt bei schwierigen Witterungsbedingungen aber die Nerven und kam als Fünfter ins Ziel. "Am Nürburgring haben wir dann mit einer cleveren Strategie wichtige Meisterschaftspunkte geholt", freut sich Preining.

Alles in allem viele Zutaten, die Preining zum Titelfavoriten Nummer eins machen. "Unser Vorteil ist, dass wir ein starkes und erfahrenes Team mit einem tollen Spirit haben", hebt der Österreicher den Anteil des Manthey-EMA-Teams hervor.

"In der DTM hat man zwischen den Sessions nur wenig Zeit, um etwas am Auto zu ändern oder zu verbessern. Da ist es Gold wert, ein so eingespieltes Team zu haben." Trotz der Tabellenführung sieht Preining noch Verbesserungspotenzial: "Ich denke, dass wir in den Startphasen der Rennen noch zulegen können. Auch die Boxenstopps liefen nicht immer perfekt, zuletzt am Nürburgring haben sie aber super geklappt."

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.