DTM-Knalleffekt: Aus für Auftakt-Sieger Christian Engelhart bei Toksport WRT!

So gut hatte die DTM-Saison 2023 für Christian Engelhart und das Toksport-WRT-Team mit dem Sieg in Oschersleben am Sonntag begonnen, doch jetzt hat der 36-Jährige nach Halbzeit die Trennung vom Porsche-Rennstall bekanntgegeben. Die Rede ist von einer einvernehmlichen Entscheidung.

"Vielen Dank an das Team Toksport WRT für die sieben Rennstarts in der DTM", sagt Engelhart, der bei Porsche Vertragsfahrer-Status hat und das zweite Nürburgring-Rennen wegen des heftigen Crashes am Samstag nicht mehr bestreiten konnte.

"Ich nehme vor allem die positiven Erinnerungen an unseren gemeinsamen ersten DTM-Sieg in Oschersleben mit und möchte mich beim gesamten Team für die harte Arbeit bedanken", so der Starnberger.

Engelhart-Nachfolger unklar

Und auch Teamchef Seyhun Duru bedankt sich beim GT3-Routinier, der 2020 mit SSR Performance Meister im ADAC GT Masters wurde, für die gemeinsame Zeit. "Christian Engelhart hat uns mit seiner langjährigen Erfahrung von Anfang an sehr gut unterstützt und bei unserer gemeinsamen Herausforderung 'DTM' enorm weitergebracht", wird er in der Pressemitteilung zitiert.

"Wir sind ihm für sein großes Engagement sowie professionelles Auftreten sehr dankbar und wünschen ihm für den Rest seiner Rennsaison weiterhin viel Erfolg." Wer jetzt das Cockpit übernehmen wird, wird nicht erwähnt.

Warum trennen sich Toksport WRT und Engelhart?

Gerüchte, wonach es zwischen Engelhart und Toksport WRT kriselt, kursierten schon vor mehr als einer Woche am Nürburgring im Fahrerlager. Nicht ganz klar ist allerdings, wieso es zur Trennung kam: Denn 'Motorsport.com' hat erfahren, Engelhart sei beim Ex-Mercedes-Team unzufrieden gewesen, was anhand der mäßigen Ergebnisse nach dem starken Auftakt nicht überrascht.

Christian Engelhart schließt eine Zukunft in der DTM nicht aus Foto: Markus Toppmöller

Denn ein zwölfter Rang in Zandvoort war danach sein bestes Ergebnis. Auch Toksport-WRT-Teamkollege Tim Heinemann, der nach dem Auftakt als Debütant die Meisterschaft anführte, erging es nicht besser und fuhr ebenfalls nicht mehr in die Top 10.

Aus unterschiedlichen Quellen hat 'Motorsport.com' erfahren, dass das Geld eine Rolle gespielt haben dürfte. Denn Toksport WRT setzt mit Engelhart, der von den Sponsoren ZF Sachs und Brose unterstützt wird, und dem von KW Automotive unterstützten Heinemann auf zwei Piloten, die Geld mitbringen.

Engelhart-Crash sorgt für hohe Kosten

Dabei wäre ursprünglich Porsche-Vertragsfahrer Sven Müller für das zweite Cockpit vorgesehen gewesen, das Team entschied sich dann aber für Heinemann, der keinen Porsche-Background hat. Bei Bernhard und Manthey EMA setzt man hingegen rein auf Fahrer aus dem Porsche-Kader..

Die Tatsache, dass es nun zwischen Engelhart und Toksport WRT zur Trennung kommt, könnte auch mit dem Crash des Ex-Stammpiloten beim Samstagsrennen auf dem Nürburgring in Zusammenhang stehen: Denn beim Zusammenprall mit dem Bernhard-Porsche von Ayhancan Güven wurde das Fahrzeug so stark beschädigt, dass Engelhart am Sonntag nicht fahren konnte.

Zur Einordnung: Eine neue Rohkarosse des Porsche 911 GT3 R kostet über 50.000 Euro, die Kosten für den gesamten Schaden betragen vermutlich nicht weniger also 100.000 Euro. Dass das Geld daher möglicherweise nicht mehr für weitere Einsätze gereicht haben könnte, ist aber reine Spekulation, da diesbezüglich auch vertragliche Details eine Rolle spielen.

Engelhart: "DTM-Kapitel nicht abschließend beendet"

Der Sieg in Oschersleben im zweiten Saisonrennen sei für Engelhart "definitiv mein Highlight der ersten Saisonhälfte" gewesen, stellt Engelhart klar. "Es gab auch viel zu lernen, denn wir setzen ja ein neues Auto ein und auch für das Team und mich war es die erste Saison in der DTM. Du brauchst einfach ein wenig Zeit, um in das Umfeld hineinzuwachsen - alle zusammen." Er und sein Team haben aber in Oschersleben gezeigt, dass "wir ganz oben stehen" können, "wenn wir es auf den Punkt bringen".

Durch die Einsätze in der GT-World-Challenge Europe für das Porsche-Team Dinamic ist Engelhart weiterhin intensiv beschäftigt. Wie es mit einem DTM-Comeback aussehe? "Natürlich ist auch das Kapitel DTM für mich nicht abschließend beendet - aber im Moment muss man es einfach beobachten", so Engelhart.

