DTM Lausitzring 2022: Red Bull bringt F1-Doppelsitzer zur Deutschland-Premiere

Die DTM-Fans dürfen sich nach der vergangenes Wochenende in Portimao gestarteten Saison bei der Deutschland-Premiere auf ein besonderes Highlight freuen: Denn Red Bull - in der Traditionsserie gemeinsam mit Ferrari beim AF-Corse-Team engagiert - bringt den Formel-1-Doppelsitzer zum Lausitzring, auf dem die DTM von 20. bis 22. Mai gastiert und erneut die Steilkurve nutzt.

Der umgebaute Formel-1-Bolide mit V10-Triebwerk, der vom ehemaligen österreichischen Formel-1-Piloten Patrick Friesacher pilotiert wird, verfügt noch über den brachialen Sound der bis 2012 eingesetzten Saugmotoren und soll am Wochenende über drei Stunden lang in Aktion sein.

"Dass wir den F1-Two-Seater im Rahmen der DTM am Lausitzring so umfangreich einsetzen und präsentieren dürfen, ist was ganz Besonderes", freut sich DTM-Manager Frederic Elsner, der sich bei Red Bull "ganz herzlich für dieses einmalige Fanerlebnis" bedankt ANZEIGE: DTM auf dem Lausitzring live erleben - hier Tickets kaufen!

Zu welchen Zeiten der Formel-1-Bolide fahren wird? Die Einsätze sind am Freitag von 15:50 bis 16:50 Uhr, am Samstag von 12:00 bis 12:45 sowie von 17:45 bis 18:30 Uhr und am Sonntag von 12:00 bis 12:45 Uhr geplant.

Davor wird der Formel-1-Doppelsitzer noch im Rahmen der Bundesligapartie RB Leipzig gegen FC Augsburg, zusammen mit einem Porsche des DTM-Teams SSR Performance und einem Ferrari des von Red Bull unterstützten AF-Corse-Teams vor dem Stadion auf der Festwiese ausgestellt. DTM-Boss Gerhard Berger wird bei der Fanaktion ebenfalls anwesend sein und einen der Rennwägen in der Halbzeitpause in das Stadion fahren.

DTM-Manager Elsner freut sich währenddessen über das Rahmenprogramm auf dem Lausitzring, denn in Klettwitz werden neben der Formel-1-Aktion die Nachwuchsserie DTM-Trophy, der DTM-Classic-Cup, in dem das neue Schnitzer-Classic-Team seine Premiere gibt, und der BMW-M2-Cup in die Saison starten.

Wir haben neben der DTM drei weitere Serien am Start, wir haben das Fanvillage mit verschiedenen Aktivierungsflächen und ein phänomenales Programm auf der Showbühne. Und endlich ist auch wieder uneingeschränktes Camping an der Rennstrecke erlaubt", so Elsner. "Wir sind alle voller Vorfreude."

