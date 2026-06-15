DTM Lausitzring 2026: Sasha-Konzert, Kino und WM-Abend im Fahrerlager

In der Vergangenheit waren Livekonzerte im Rahmenprogramm der DTM wie zum Beispiel durch Pop-Ikone Gianni Nannini 2018 in Misano keine Seltenheit - jetzt lässt der ADAC diese Tradition wieder aufleben: Beim kommenden DTM-Wochenende auf dem Lausitzring gibt "Dick Brave" alias Sasha im Bereich der Fanzone im Fahrerlager ein Konzert, das am Samstagabend stattfinden wird.

Da der Lausitzring vor allem bei Campinggästen sehr beliebt ist, setzt der ADAC dieses Jahr auf einen wahren Festivalcharakter, denn Sashas Rockabilly-Projekt, das vor allem für den Song "If You Believe" bekannt ist und seit 2002 existiert, ist nicht der einzige Act des Abends.

Davor treten die Coldplay-Tribute-Band Goldplay.live und DJ Tomekk auf, der schon öfter bei der DTM zu Gast war. Das Open-Air-Konzert ist für alle Ticketinhaber kostenlos, für alle anderen beträgt der Eintrittspreis 59 Euro. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt.

Auch nach den Konzerten gibt es Unterhaltung: Ab 22 Uhr trifft die deutsche Nationalmannschaft auf die Elfenbeinküste, was via Public Viewing übertragen wird. (SPONSORED LINK: Jetzt Tickets für die DTM-Saison 2026 sichern!)

Aber nicht nur am Samstag, sondern bereits am Freitagabend wird abseits der Action auf der Rennstrecke Unterhaltung geboten. Und zwar mit Open-Air-Kino: Am Abend gibt es in der DTM-Fan-Zone das Cinestar-Open-Air-Kino mit dem Hollywood-Film "Need for Speed" aus dem Jahr 2014, der auf dem gleichnamigen Videospiel basiert.

Das dritte Rennwochenende der Saison wird nicht das einzige der Saison 2026 sein, das mit einem zusätzlichen Eventprogramm aufwartet: Denn auch beim Saisonfinale in Hockenheim wird es einen Auftritt von "Dick Brave" geben.

Hintergrund ist der Erfolg des Formats beim Saisonfinale 2025 in Hockenheim, weshalb das Konzept für diese Saison ausgebaut wurde: Damals traten hinter der Südtribüne Chartstürmer Kamrad und die legendäre Crossover-Band H-Blockx auf.

Der ADAC will mit dem zusätzlichen Entertainment-Programm nicht nur die Hardcore-Rennfans an die Rennstrecke locken, sondern ein Angebot für die ganze Familie liefern. Damit sollen die Zuschauerzahlen nach den Zuwächsen der vergangenen beiden Jahre weiter gesteigert werden.