DTM legt Testkalender 2026 fest: Vier offizielle Testtage, nur noch ein Joker

Die DTM hat sich auf die offiziellen Testtage für die Saison 2026 festgelegt, die dieses Jahr durch die Einführung des exklusiven DTM-Reifens eine besondere Rolle spielen: Neben dem offiziellen Pre-Season-Test, der am 14. April - und damit eineinhalb Wochen vor dem Saisonauftakt - in Spielberg stattfindet, wird der ADAC auch die Tests auf dem Lausitzring (3. Juni), dem Sachsenring (23. August) und in Hockenheim (23. September) selbst ausrichten.

Da der ADAC pro Fahrzeug wie 2025 nicht mehr als fünf Testtage erlauben möchte, bedeutet das, dass die Teams nur noch einen Testtag privat durchführen dürfen. Ursprünglich war sogar angedacht worden, dass der ADAC alle fünf erlaubten Testtage zentral organisiert, nachdem es 2025 drei waren, zwei davon verpflichtend.

Die Teams haben nun die Wahl, ob sie ihren Joker für den privaten Testtag in Zandvoort, in Oschersleben oder auf dem Nürburgring ausspielen. Für Oschersleben, wo von 24. bis 26. August die zweite Saisonhälfte beginnt, gäbe es bereits einen Termin. Denn am 10. Juni veranstaltet die Ferrari-Truppe Emil Frey Racing dort einen privaten Testtag.

Offizielle Testtage: Wie sieht es mit Überschneidungen aus?

Im Vorfeld der Bekanntgabe der drei zusätzlichen zentral organisierten Testtage hatte der ADAC auch für Oschersleben und den Nürburgring Terminvorschläge gemacht, sich dann aber nach intensivem Austausch mit den Teams aus terminlichen Gründen für die oben genannten Strecken entschieden. Das Nenngeld für die vier vom ADAC organisierten Testtage ist bereits in der Einschreibegebühr für die Saison 2026 enthalten.

Aber wie lassen sich die offiziellen DTM-Testtage mit anderen Programmen vereinbaren? Der Lausitzring-Testtag überschneidet sich mit keiner der für die DTM-Piloten kritischen Serien. Der Sachsenring-Test am 23. August kollidiert mit der US-amerikanischen IMSA-Serie, die allerdings nur mit den zwei GT3-Klassen gleichzeitig in Virginia gastiert.

Und der wichtige Hockenheim-Termin am 23. September vor dem Saisonfinale wäre für Piloten mit einem WEC-Doppelprogramm kritisch, die von 25. bis 27. September beim Japan-Gastspiel der Langstrecken-WM in Fuji an den Start gehen. Das gilt auch für den privaten Emil-Frey-Testtermin in Oschersleben, denn der fällt direkt in die Le-Mans-Woche.

Testfahrten aktuell komplett freigegeben

Wie das Thema Testfahrten 2026 in der DTM gehandhabt wird? Aktuell sind Tests komplett freigegeben, weil der exklusive DTM-Reifen, der gerade von Pirelli entwickelt wird, ohnehin noch nicht verfügbar ist und das Reglement für die Saison noch nicht steht. Der Wert privater Testfahrten für die DTM ist daher aktuell begrenzt.

Das Testreglement ist ebenfalls noch nicht finalisiert, man darf aber wie 2025 erneut von einer Einschränkung auf fünf Testtage pro Fahrzeug ausgehen, damit die Kosten bei den Teams nicht aus dem Ruder laufen.

Aktuell ist noch offen: Verfallen die offiziellen Testtage, wenn man als Team nicht daran teilnimmt, oder würde der Deutsche Motor Sport Bund (DMSB) unter gewissen Umständen eine Ausnahme genehmigen? Und: Sind Tests wie 2025 nur bis zum DTM-Saisonstart auf Strecken erlaubt, die nicht Teil des DTM-Kalenders sind?

Exklusiver DTM-Reifen spielt bei Testreglement Schlüsselrolle

Aktuell wird eine Beibehaltung dieser Regelung ab dem 1. März angedacht, die 2025 eingeführt wurde, weil in dieser Phase in der GT-World-Challenge Europe (GTWCE) getestet werden darf und man reine DTM-Teams nicht zu stark benachteiligen wollte. 2026 wird die DTM zwar nicht mehr mit den gleichen Reifen wie die GTWCE starten, bei Testfahrten gibt es aber auch unabhängig vom Reifen immer Lerneffekte.

Abgesehen davon ist noch nicht einschätzbar, wie stark sich der exklusive DTM-Reifen dann tatsächlich von Pirellis GT-Reifen unterscheiden wird. Pirelli arbeitet noch am finalen Produkt - und die DTM-Hersteller werden Anfang März in Vallelunga ein weiteres Mal unterschiedliche Varianten testen, um den Italienern nach dem schwierigen ersten Test in Le Castellet bei der Entscheidungsfindung zu helfen.

Ende März kommen die Teams dann bei einem weiteren Test - ebenfalls in Vallelunga - erstmals in den Genuss des finalen Reifens. Ende Februar soll in Abstimmung mit den Teams entschieden werden, wie das Testreglement 2026 aussehen wird.