DTM-Normalität in Spielberg: Fans dürfen ins Fahrerlager, volle Tribünen erlaubt!

Erstmals seit dem Saisonfinale in Hockenheim im Jahr 2019 wird die DTM den Zuschauern beim kommenden Rennwochenende in Spielberg (3. bis 5. September) wieder das volle Programm bieten: Denn endlich dürfen auch wieder Fans ins Fahrerlager, was in der kompletten vergangenen Saison und auch 2021 wegen der COVID-19-Einschränkungen bislang nicht erlaubt war.

"Als das Okay kam, waren wir alle natürlich überglücklich", freut sich der bei der DTM-Dachorganisation ITR für das Serienmanagement zuständige Frederic Elsner. "Denn der Zugang der Fans ins Fahrerlager ist ja ein essentieller Bestandteil unserer DNA und gleichzeitig auch ein Meilenstein auf dem Weg zurück in die sogenannte Normalität."

Elsner hofft, dass die Fahrerlager-Öffnung auf dem Red-Bull-Ring "noch ein zusätzlicher Ansporn für die Fans ist, nächste Woche auf den Red-Bull-Ring zu kommen".

DTM will Fahrerlager auch bei weiteren Rennen öffnen

In Spielberg gilt die 3G-Regelung, und jeder, der ein gültiges Ticket hat, darf an allen drei Tagen ins Fahrerlager. Die Öffnung des Fahrerlagers erfolgt allerdings im Rahmen der behördlichen Auflagen, es wird also dafür gesorgt, dass sich dort zeitgleich nicht zu viele Menschen aufhalten werden.

Nur auf Programmpunkte wie Autogrammstunden, wo zu viele Menschen an einem Ort zusammenkommen, wird aktuell noch verzichtet. Und auch die Premiere der neuen Power-Lounge, eine zentrale Hospitality wie in der Formel E, wird weiterhin verschoben. Es ist unklar, ob sie dieses Jahr überhaupt eingesetzt wird.

Laut Informationen von 'Motorsport.com' plant die ITR, nach Spielberg auch in Assen und Hockenheim das Fahrerlager zu öffnen. Man steht diesbezüglich im Austausch mit den lokalen Behörden und ist daher jeweils auf deren Freigabe angewiesen. Auf dem Norisring gestaltet sich die Lage hingegen etwas schwieriger.

Endlich wieder volle Zuschauerkapazitäten

Aber nicht nur das Fahrerlager wird in Spielberg wieder für die Zuschauer geöffnet, sondern es gibt wie schon beim zweiten Formel-1-Wochenende in Österreich auch keine Einschränkungen, was die Anzahl der Zuschauer an der Strecke betrifft. Zum Vergleich: Noch am vergangenen DTM-Wochenende auf dem Nürburgring waren - wie schon in Zolder - pro Tag nur 5.000 Zuschauer erlaubt gewesen.

Neben den Wochenend-Tickets haben die Fans die Möglichkeit, für den Trainingstag am Freitag für nur zehn Euro ein Ticket zu erwerben. Eine Aktion, die schon am Nürburgring regen Zuspruch erfuhr.

Die DTM feiert dieses Jahr mit den GT3-Boliden ihr Spielberg-Comeback Foto: Red Bull

Zudem werden in Spielberg auch Pitwalks stattfinden, bei denen Fans direkt in die Boxengasse dürfen. Als besondere Attraktion wird zeitgleich die DTM-Driftshow auf Start-Ziel stattfinden, wodurch die Fans die Geschehnisse direkt an der Boxenmauer aus nächster Nähe erleben können.

DTM Electric erlebt Saisonpremiere

Auch das restliche Programm in Spielberg ist durchaus attraktiv: Neben den klassischen Rahmenserien DTM-Trophy und BMW-M2-Cup bringt die ITR erstmals in dieser Saison das im Vorjahr beim Saisonfinale in Hockenheim vorgestellte Demonstrationsfahrzeug für die DTM Electric wieder auf die Rennstrecke.

Bei den sogenannten Powerruns, die auch beim neuen Saisonfinale auf dem Norisring geplant sind, sollen mit dem von Schaeffler entwickelten Fahrzeug, das über vier Elektromotoren verfügt und 1.200 PS Leistung bietet, Demonstrationsrunden absolviert werden. Dafür sollte man allerdings zumindest an den Renntagen früh aufstehen, denn der Elektroeinsatz steigt am Samstag und am Sonntag jeweils um 8:20 Uhr.

DRM-Klassiker erstmals diese Saison im Rahmenprogramm

Zudem kommen auch Fans klassischer Tourenwagen auf die Rechnung: Denn im Rahmen des DTM-Classic-Schwerpunkts gastieren die legendären Rennwägen aus der DTM-Vorläuferserie DRM (Deutsche Rennsport-Meisterschaft) aus den Jahren 1972 bis 1981 das einzige Mal in dieser Saison im Rahmenprogramm.

Am Start sind nicht nur mehrere Ford Capri sein, sondern auch etliche BMW-Modelle - von M1 über 635 CSi bis 320 Turbo -, Porsche - vom 935 Turbo bis zum 911 Carrera -, Lancia Montecarlo Turbo, Ford Escort BDA, Opel Commodore, Ferrari 308 GTB, De Tomaso Pantera, Alfa Romeo GTA und Renault Alpine.

Auch DTM-Boss Berger freut sich, dass die DTM erstmals seit 2018 wieder in seine Heimat zurückkehrt. "Sie sehen hier Top-Fahrer, Top-Teams und eine große Bandbreite", rührt der Tiroler die Werbetrommel.

"Zudem garantiert diese tolle Rennstrecke immer wieder für spannende Rennen. Ich glaube, es ist eine Art des Motorsports, die einfach begeistert und mit dem ganzen Programm rundherum schöne und abwechslungsreiche Tage bietet."

Mit Bildmaterial von Red Bull.