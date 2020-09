DTM Nürburgring 2020: Zeitplan, TV- und Streamzeiten

Auf zwei Kracher-Rennen in Assen folgen gleich zwei DTM-Rennwochenenden auf dem Nürburgring: An diesem Wochenende wird die Traditionsserie erstmals seit 2001 das Grand-Prix-Layout der Strecke befahren. Und das zumindest an den Renntagen vor den Augen von Fans, die wieder live vor Ort zugelassen sind. Wir zeigen, was sie in der Eifel erwartet und wie man die Action von Zuhause verfolgen kann - zum Beispiel im Livestream-Angebot auf Motorsport-Total.com.

Den Zuschauern vor Ort wird auch wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten. Zu sehen gibt es das GTC-Race & Goodyear-60, den Porsche-Carrera-Cup Benelux und den Lotus-Cup Europe. Außerdem geht die DTM-Trophy in ihren dritten Saisonlauf.

Der Zeitplan am Nürburgring:*

Freitag, 11. September:

09:00 - 09:40 Uhr GTC-Race & Goodyear-60 Freies Training

09:50 - 10:30 Uhr Porsche-Carrera-Cup Benelux Freies Training 1

10:45 - 11:25 Uhr DTM-Trophy Freies Training 1

11:40 - 12:00 Uhr Goodyear-60 Qualifying

12:20 - 12:45 Uhr Lotus-Cup Europe Freies Training 1

13:00 - 13:45 Uhr DTM Freies Training 1

14:05 - 14:45 Uhr DTM-Trophy Freies Training 2

15:10 - 16:10 Uhr Goodyear-60 Rennen

16:30 - 17:00 Uhr DTM Freies Training 2

17:20 - 18:00 Uhr Porsche-Carrera-Cup Benelux Freies Training 2

18:15 - 18:40 Uhr Lotus-Cup Europe Freies Training 2

Samstag, 12. September:

09:15 - 09:40 Uhr Lotus-Cup Europe Qualifying

09:55 - 10:15 Uhr DTM-Trophy Qualifying 1

10:35 - 10:55 Uhr DTM Qualifying 1

11:10 - 11:30 Uhr GTC-Race Qualifying 1

11:45 - 12:20 Uhr Porsche-Carrera-Cup Benelux Qualifying

13:00 - 13:30 Uhr DTM Startaufstellung

13:30 - 14:50 Uhr DTM Rennen 1

15:15 - 15:45 Uhr DTM-Trophy Rennen 1

16:05 - 16:35 Uhr GTC-Race Rennen 1

16:55 - 17:20 Uhr Lotus-Cup Europe Rennen 1

17:40 - 18:05 Uhr Porsche-Carrera-Cup Benelux Rennen 1

Sonntag, 13. September:

08:40 - 09:00 Uhr GTC-Race Qualifying 2

09:15 - 09:35 Uhr DTM-Trophy Qualifying 2

09:55 - 10:20 Uhr Lotus-Cup Europe Rennen 2

10:45 - 11:05 Uhr DTM Qualifying 2

11:45 - 12:15 Uhr Porsche-Carrera-Cup Benelux Rennen 2

13:00 - 13:30 Uhr DTM Startaufstellung

13:30 - 14:50 Uhr DTM Rennen 2

15:15 - 15:45 Uhr DTM-Trophy Rennen 2

16:05 - 16:35 Uhr GTC-Race Rennen 2

16:55 - 17:50 Uhr Porsche-Carrera-Cup Benelux Rennen 3

*Kurzfristige Änderungen im Programm möglich.

"Laut. Nah. Dran." kann man die DTM auch in diesem Jahr aus dem Wohnzimmer heraus erleben. Die Rennen am Samstag und Sonntag werden dabei im Free-TV bei Sat.1 übertragen. Die Trainings und Qualifyings gibt es im Livestream-Angebot auf Motorsport-Total.com und ran.de. Auf der OTT-Plattform 'DTM Grid' gibt es neben den Sessions auch interessantes Zusatzmaterial zur DTM.

Der Zeitplan der Live-Übertragungen der DTM vom Nürburging:

Freitag, 11. September:

12:55 Uhr: DTM Freies Training 1 (Livestream Motorsport-Total.com,

ran.de, DTM Grid)

16:25 Uhr: DTM Freies Training 2 (Livestream Motorsport-Total.com,

ran.de, DTM Grid)

Samstag, 12. September:

10:35 Uhr: DTM Qualifying 1 (Livestream Motorsport-Total.com,

ran.de, DTM Grid)

13:00 Uhr: DTM Rennen (Sat.1, ran.de, DTM Grid)

Sonntag, 13. September:

10:10 Uhr: DTM Qualifying 2 (Livestream Motorsport-Total.com,

ran.de, DTM Grid)

13:00 Uhr: DTM Rennen 2 (Sat.1, ran.de, DTM Grid)

