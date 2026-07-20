DTM Oschersleben: Diese legendären Autos starten beim Classic-Revival

Das bevorstehende DTM-Wochenende in Oschersleben (alle Infos zu TV-Zeiten, Stream etc.) bringt für Fans vor Ort ein besonderes Highlight: Nachdem klassische DTM-Boliden im vergangenen Jahr nur selten im Rahmenprogramm zu sehen waren, gibt es nun nach dem Norisring erneut ein Classic-Revival.

Unter dem Programmpunkt DTM Classic bietet die DTM an allen drei Veranstaltungstagen Showfahrten der legendären Rennfahrzeuge aus der über 40-jährigen Historie der DTM. Aber auf welche Boliden dürfen sich die Fans freuen?

Von Klassikern wie dem Mercedes-Benz 190 E und dem BMW M3 über den Ford Sierra der 1980er-Jahre bis hin zu den Herstellerprototypen der neuen DTM nach der Neugründung im Jahr 2000 ist in Oschersleben alles dabei.

"Baby-Benz" im Originaldesign der Saison 1987

Der Mercedes 190 E 2.3-16V aus dem Jahr 1986 ist der älteste Bolide im Feld. Der sogenannte "Baby-Benz" ging 1987 mit Ludwig Weber an den Start und ist heute noch im unveränderten Originaldesign von damals unterwegs.

Während dieses Fahrzeug für die Anfangszeiten der Marke mit dem Stern steht, als das Engagement noch privat organisiert wurde, findet sich auch die sogenannte Evolution II aus den frühen 1990er-Jahren im Starterfeld. Damals wurde der Mercedes-Einsatz bereits als Werksengagement umgesetzt.

Aber auch der große Erzrivale von Mercedes, der BMW E30 M3, darf in Oschersleben bei der DTM Classic nicht fehlen. Das Fahrzeug ist sogar mehrfach vertreten.

Vom "Cossi" zum Soundmonster Abt Audi TT-R

Doch nicht nur die deutschen Hersteller prägten die alte DTM - auch Ford spielte eine große Rolle. Vor seiner großen Mercedes-Ära holte Klaus Ludwig im Ford Sierra RS500 Cosworth 1988 den Titel. Der "Cossi", wie der Bolide liebevoll genannt wurde, war vor allem dank seines Turbomotors eine Macht, weshalb die Technologie später in der DTM verboten wurde.

Ein großer Publikumsliebling war auch der Opel Omega Evo 500 aus den frühen 1990er-Jahren, der ebenfalls im Starterfeld vertreten sein wird.

Jägermeister-Kult: Der Opel Omega gilt bei der DTM Classic als großer Fanliebling Foto: ADAC Motorsport

Die Fans dürfen sich aber auch auf die DTM-Ära nach der Jahrtausendwende freuen: Weil Audi 2000 im Jahr der Neugründung der Serie noch nicht werksseitig vertreten war, brachte Abt in Eigenregie den Abt Audi TT-R an den Start. Ein Exemplar, das damals vom Briten James Thompson pilotiert wurde, wird in der Magdeburger Börde zu sehen sein.

Wann die DTM Classic in Oschersleben auf der Strecke ist

Aber auch Stefan Mücke darf bei der DTM Classic nicht fehlen: Er wird einen originalen AMG-Mercedes C-Klasse aus dem Jahr 2005 steuern, mit der er bereits in seiner aktiven DTM-Zeit unterwegs war.

Wann die legendären Boliden zu sehen sein werden? Der Zeitplan in Oschersleben sieht insgesamt sechs Auftritte vor: Am Freitag (24. Juli) starten die DTM-Classic-Sessions um 13:45 Uhr und um 17:00 Uhr, am Samstag (25. Juli) um 12:00 Uhr und um 17:15 Uhr - und am Sonntag (26. Juli) um 11:25 Uhr und um 16:30 Uhr.