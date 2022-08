DTM passt vor zweitem Nürburgring-Lauf erneut die BoP an

Audio-Player laden

Bereits zum zweiten Mal am Rennsonntag passt DTM-Dienstleister AVL die Einstufung in der Balance of Performance für den Nürburgring an. In der zweiten BoP-Runde des Tages hat es fünf von sechs Herstellern erwischt.

Unberührt blieb einzig der Lamborghini Huracan GT3 Evo. Das Grasser-Quartett Mirko Bortolotti, Rolf Ineichen, Clemens Schmid und Alessio Deledda muss weiterhin mit einem Fahrzeuggewicht von 1.350 Kilogramm und einem Restriktor von 2x 41 Millimetern auskommen.

Bei allen anderen Fahrzeugen hat die DTM in einem Punkt die Einstufung angepasst. Der Audi R8 LMS GT3 Evo II und der Porsche 911 GT3 R müssen beide fünf Kilo zuladen. Der Audi kommt damit auf 1.345 Kilogramm, der Porsche auf 1.280 Kilogramm.

Noch deftiger hat es den BMW M4 GT3 erwischt. Der Ladedruck des Turborenners wird um satte 0,054 bar reduziert und liegt damit nur noch bei einem Wert von 2,741 bar. Ob das den Topspeed-Vorteil des M4 entscheidend limitiert, bleibt noch abzuwarten.

Zu den Gewinnern der nächsten BoP-Runde gehören jedoch der Ferrari 488 GT3 Evo und der Mercedes-AMG GT3. Beide Fahrzeuge dürfen fünf Kilogramm ausladen und fahren beide im Rennen mit einem Gewicht von 1.330 Kilogramm.

DTM-BoP Nürburgring 2022 (Sonntag neu):

Audi R8 LMS GT3 Evo II: 1.345 kg/2 x 37 mm (Restriktor) + 5 kg

BMW M4 GT3: 1.310 kg/2,741 bar (Ladedruck) -0,054 bar

Ferrari 488 GT3 Evo: 1.330 kg/1,590 bar (Ladedruck) - 5 kg

Lamborghini Huracan GT3 Evo: 1.350 kg/2 x 41 mm (Restriktor)

Mercedes-AMG GT3: 1.330 kg/2 x 36 mm (Restriktor) - 5 kg

Porsche 911 GT3 R: 1.280 kg/2 x 48 mm (Restriktor) + 5 kg

Audi: +5 kg

BMW: -0,054 bar

Ferrari -5 kg

Mercedes-AMG: -5 kg

Porsche: +5 kg

DTM-BoP Nürburgring 2022 (Sonntag alt):

Audi R8 LMS GT3 Evo II: 1.340 kg/2 x 37 mm (Restriktor)

BMW M4 GT3: 1.310 kg/2,795 bar (Ladedruck)

Ferrari 488 GT3 Evo: 1.335 kg/1,590 bar (Ladedruck)

Lamborghini Huracan GT3 Evo: 1.350 kg/2 x 41 mm (Restriktor)

Mercedes-AMG GT3: 1.335 kg/2 x 36 mm (Restriktor)

Porsche 911 GT3 R: 1.275 kg/2 x 48 mm (Restriktor)

Mit Bildmaterial von DTM.