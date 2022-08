DTM-Qualifying am Nürburgring fällt wegen Nebels aus: So sieht das Grid aus Nichts dreht sich am Nürburgring: Dichter Nebel verhindert die Austragung des Samstagsqualifyings der DTM - Warum Mirko Bortolotti auf Pole steht

Autor: Tobias Ebner Audio-Player laden Dichter Nebel hat am Samstagmorgen auf dem Nürburgring Einzug gehalten - und eine Austragung des Qualifying für den ersten DTM-Lauf unmöglich gemacht. Um kurz vor zehn Uhr schien auf dem Bildschirm der Rennleitung die Nachricht "DTM Qualifying 1 cancelled" auf. Nun stellt sich die Frage, wie die Startaufstellung für den Samstagslauf gebildet wird. Dafür zieht die Dachorganisation ITR den Meisterschaftsstand heran. Demnach darf sich Mirko Bortolotti im Grasser-Lamborghini #63 über die Poleposition zum ersten DTM-Lauf am Nürburgring freuen. Neben ihm startet Sheldon van der Linde im Schubert-BMW #31 aus der ersten Reihe. Reihe zwei besteht aus Abt-Audi-Pilot Rene Rast und seinem Schweizer Markenkollegen vom Team Rosberg, Nico Müller. "Für mich bedeutet das eigentlich sehr viel Positives, denn ich starte von Platz drei, was natürlich ein gutes Ergebnis im Qualifying wäre, wenn man es normal fahren würde. Es ist immer gut, wenn man vorne steht, weil dann hält man sich aus dem ganzen Chaos raus, speziell heute mit dem Nebel und dem Regen", meint Rast. Lucas Auer und Felipe Fraga teilen sich die dritte Startreihe, gefolgt von Ricardo Feller, Marco Wittmann und Luca Stolz. Thomas Preining komplettiert die Top 10. Das ausgefallene Qualifying bedeutet auch, dass keine Punkte für die Fahrer. Damit bleibt Gesamtleader Bortolotti bei seinen 89 Punkten, Sheldon van der Linde hat weiterhin 80 Punkte auf dem Konto, Rast bleibt bei 79 Zählern. "Leider haben sich die Bedingungen überhaupt nicht verändert. Bei den letzten paar Malen, aus wir rausgegangen sind, wurde es eigentlich sogar noch ein wenig schlechter", sagt Rennleiter Scot Elkins im Gespräch mit 'ran'. Das Samstagsrennen der DTM soll wie gehabt gegen 13:30 Uhr starten. Mit Bildmaterial von DTM.