DTM-Qualifying Assen 1: Duval-Pole bei BMW-Demütigung

Zweite DTM-Pole für Phoenix-Audi-Pilot Loic Duval: Der Franzose sichert sich in 1:23.341 den besten Startplatz für das Samstagrennen in Assen. Lokalmatador und Qualifying-Spezialist Robin Frijns muss sich mit nur 0,034 Sekunden Rückstand mit Platz zwei zufriedengeben, DTM-Leader und Teamkollege Nico Müller folgt mit 0,118 Sekunden Rückstand direkt dahinter - und sammelt weiter Punkte für die Meisterschaft.

Für eine Überraschung sorgte WRT-Audi-Pilot Ferdinand Habsburg, der sich mit 0,160 Sekunden Rückstand Platz vier sicherte und in die Phalanx der Werks-Audis eindrang. In der dritten Startreihe stehen Mike Rockenfeller (+0,228) und Titelverteidiger Rene Rast (+0,327), der in der letzten Kurve die Strecke abkürzte, weshalb seine Rundenzeit gestrichen wurde.

Für die BMW-Truppe, die im Qualifying endlich weiter vorne stehen wollte, setzte es nach dem Sieg auf dem Lausitzring einen Rückschlag. Lucas Auer war mit 0,512 Sekunden Rückstand noch der beste Pilot der Münchner.

Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze

Mit Bildmaterial von Audi.