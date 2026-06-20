DTM-Qualifying Lausitzring 1: Aston-Martin-Pole vor Ford, Pleite für BMW

Zweite DTM-Pole für Nicki Thiim: Der Aston-Martin-Werksfahrer fährt beim Samstags-Qualifying der DTM auf dem Lausitzring in 1:19.463 eine neue Rekordrunde - und verbesserte damit Lucas Auers Qualifying-Rekord aus dem Vorjahr um 0,364 Sekunden. Der Däne war zudem um 0,062 Sekunden schneller als HRT-Pilot Arjun Maini (Qualifying-Ergebnis), der damit die Stärke des Ford Mustang auf eine Runde unter Beweis stellt.

"Das ist nicht unser Wetter, aber das nehmen wir mit, großes Lächeln", verweist der Sohn von DTM-Legende Kurt Thiim bei ran.de auf die 28-Grad-Hitze um 9 Uhr morgens. "Zweite Pole in meiner kleinen DTM-Karriere - und mit Aston Martin natürlich was Besonderes. Aber ja, das war nur die halbe Miete", weiß der Comtoyou-Pilot, der seine erste Pole 2024 bei seinem einzigen DTM-Sieg auf dem Norisring holte.

Ein breites Grinsen war auch beim indischen HRT-Ford-Piloten Maini zu sehen, der den Mustang nach den starken Ergebnissen beim offiziellen Test und beim Freitagtraining in die erste Reihe stellt. "Ich bin sehr zufrieden. Wir haben dieses Jahr bereits gesehen, wie große Fortschritte wir mit dem Ford Mustang GT3 gemacht haben."

Bringt der Ford Mustang die Reifen über die Distanz?

Die Hitze macht dem Inder nichts aus, obwohl die Klimaanlage beim Mustang aus Gewichtsgründe ausgebaut wurde. "Ich bin an dieses Wetter ziemlich gut gewöhnt", sagt Maini. "Die meiste Zeit meiner Nachwuchsrennkarriere bin ich bei solchen Bedingungen gefahren, also mag ich die Hitze."

Ob sie allerdings auch ein Vorteil für sein Auto ist, bleibt die große Frage: Denn während der Mustang GT3 die Reifen im Qualifying schnell auf Temperatur bringt, überhitzen diese entsprechend schnell im Rennen. Der Reifenabbau könnte also trotz der besseren Radhausentlüftung durch die neuen Felgen bei der Evoversion zum Problem werden.

Mercedes-AMG-Trio in Lauerstellung

Auf Platz drei landete DTM-Vizemeister Lucas Auer (+0,160), der damit das Mercedes-AMG-Trio anführt. Denn die Winward-Mercedes-Piloten Jules Gounon (+0,250) und Maro Engel (+0,362) landeten direkt hinter ihm auf den Plätzen vier und fünf.

"War kein einfaches Quali", gibt Auer bei ran.de nach der Session zu Protokoll. "Es war nicht so einfach, sich ideal zu positionieren, deswegen bin ich sehr zufrieden."

Der Österreicher spielt dabei auf die Positionierung vor seiner schnellen Runden an. "Ich war hinter mehreren verschiedenen Herstellern und das war 'messy'. War nicht mein Warm-Up, aber die Runde war sehr gut und der Reifen-Peak war auch da."

Enttäuschung für Porsche, Pleite für BMW

Wie Engel, der trotz des Qualifying-Punktes für Auer weiterhin in der Gesamtwertung führt, auf das Ergebnis reagiert? "Zwei AMGs vor mir, insofern nicht ganz optimal, aber Platz fünf ist sicher ein Startplatz, von dem wir gut Rennen fahren können", verweist er bei ran.de# auf die gute Ausgangslage.

Sechster wurde mit Finn Wiebelhaus (+0,427) der zweite HRT-Ford-Pilot, auf Platz sieben steht Emil-Frey-Ferrari-Pilot Matteo Cairoli (+0,438).

Bester Lamborghini-Pilot war Luca Engstler (+0,517) auf Platz elf, wodurch Abt schneller war als Grasser. Nicht nach Wunsch lief es für Porsche und BMW: Thomas Preining kam im "Grello" mit 0,540 Sekunden Rückstand nicht über Platz zwölf hinaus, die BMW-Piloten Marco Wittmann (+0,809) und Kelvin van der Linde (+0,829) landeten mit den Plätzen 18 und 19 am Ende des Feldes.

Van der Linde scherzt: "Anscheinend wird man langsamer mit 30"

Und das ausgerechnet an Kelvin van der Lindes 30. Geburtstag. "Anscheinend wird man auch langsamer mit 30", sagt der Südafrikaner bei ran.de grinsend. "Ich bin Vorletzter, also keine Ahnung - hoffentlich bleibt der Trend nicht."

Dabei hat van der Linde gerade erst das DTM-Rennen in Zandvoort gewonnen. "Ich hatte schon ein besseres Gefühl als Vorletzter", zeigt er sich ratlos. "Bin schon ein bisschen überrascht, dass die Pace vorne so stark war. Aber was kann man machen?"

Dass auch Teamkollege Wittmann weit weg von der Spitze ist, zeigt aber, dass das Problem offenbar nicht bei den Fahrern zu finden ist. Eine Enttäuschung setzte es auch für Timo Glock: Der Ex-Formel-1-Pilot, der im Freien Training ein Problem an seinem Auto hatte, wurde mit 0,937 Sekunden Rückstand im Dörr-McLaren Letzter, während Teamkollege Ben Dörr (+0,514) Zehnter wurde.