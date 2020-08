DTM-Qualifying Lausitz 2: Frijns-Pole bei Audi-Festspielen

Am Samstag zeigte sich BMW siegfähig, am Sonntag müssen die Münchner - wie schon so oft im Vorjahr - einen Rückschlag hinnehmen: Audi-Pilot Robin Frijns führt beim zweiten Qualifying auf der Lausitzring-Sprintstrecke ein Audi-Sextett an, BMW-Pilot Marco Wittmann ist mit 0,529 Sekunden Rückstand als bester BMW-Pilot nur auf Platz sieben.

Für Abt-Audi-Pilot Frijns, der schon am Samstag Schnellster war, war es in 1:15.787 die dritte Saison-Pole. Der Niederländer setzte sich erneut gegen seinen Teamkollegen Nico Müller, der 0,065 Sekunden Rückstand hatte, durch.

Auch Rene Rast zeigte sich nach seinem enttäuschenden siebten Platz am Samstag deutlich verbessert und holte mit 0,124 Sekunden Rückstand den dritten Platz. Sein gestriger Duellpartner Ferdinand Habsburg, der im WRT-Audi überraschte und die Werkspiloten aufmischte, steht mit 0,337 Sekunden neben dem DTM-Titelverteidiger. In der dritten Startreihe starten die Phoenix-Audi-Piloten Loic Duval (+0,449) und Mike Rockenfeller (+0,491).

Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze

Mit Bildmaterial von Audi.