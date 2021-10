DTM-Qualifying Norisring 1: Lawson besiegt Titelrivale Kelvin van der Linde

Der Ferrari-Pilot rechnet allerdings selbst nicht damit, den Titelgewinn bereits am heutigen Samstag zu fixieren: "Es wird schwer. Wir haben das Gewicht im Auto und Kelvin steht neben uns. Im Prinzip muss ich sicherstellen, dass ich Punkte hole und morgen in einer guten Ausgangslage bin. Es wäre großartig, wenn wir es heute schaffen, aber wir werden sehen, wie das Rennen läuft."

Lucas Auer, der Lawson im Qualifying Windschatten spendete, bringt sich als womöglich lachender Dritter in Lauerstellung. "Ich schaue mir das an, denn ich habe das Gefühl, da wird es heute scheppern. Da sehe ich viel Potenzial", meint der Mercedes-AMG-Fahrer. "Ich habe aber auch das Performance-Gewicht, also für mich wird es heute schwierig."