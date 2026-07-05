DTM-Qualifying Norisring 2: BMW und Porsche bei Thiim-Pole erneut hinten

Auch die Änderung der Balance of Performance (BoP) zu ungunsten von Aston Martin kann Nicki Thiim auf seiner Lieblingsstrecke nichts anhaben: Der dänische Comtoyou-Pilot holte nach dem Samstag auch am Sonntag auf dem Norisring die Poleposition (Startaufstellung). Und zwar obwohl er im auf zwei Gruppen aufgeteilten Qualifying in Gruppe B fuhr, die diesmal früher an die Reihe kam und mit weniger Grip auf der Strecke konfrontiert war (Ergebnis Gruppe B).

"Was für ein schöner, heiliger Sonntag, wieder hier zu stehen", freut sich Thiim, der als erster Pilot seit Thomas Preining beim Titelfinale 2023 in Hockenheim zwei Poles an einem Wochenende holte, bei ran.de. "Ich bin immer noch sprachlos."

Dass sein Auto durch die BoP-Änderung um 15 Kilogramm mehr Ballast an Bord hat als am Samstag - und er im Rennen zusätzliche 20 Kilogramm Erfolgsgewicht ins Auto bekommt, ist auch ihm nicht entgangen. "Jetzt werde ich natürlich das dicke Kind in der Schule sein", sagt er grinsend. "Ich hoffe, dass die Jungs da draußen nicht zu schnell fahren."

Ford-Mustang-Piloten in Lauerstellung

Thiim fuhr eine 48.583 und war damit um 0,111 Sekunden schneller als HRT-Ford-Rookie Finn Wiebelhaus, der in Gruppe A mit einer 48.694 Schnellster war und durch die langsamere Zeit auf Platz zwei startet (Ergebnis Gruppe A). Eine Untersuchung wegen der Behinderung von Winward-Mercedes-Pilot Jules Gounon blieb für ihn ohne Konsequenzen.

Wiebelhaus' Leistung ist beachtlich, da er zum ersten Mal in seiner Karriere auf dem wegen der Bodenwellen äußerst herausfordernden Norisring startet. "Ich habe jetzt noch ein paar Wände berührt, leicht angescratcht hinten rechts - aber so muss es sein", zeigt sich der Ford-Youngster bei ran.de zufrieden.

Der Start auf der Außenbahn werde auf dem Norisring "schwierig", dafür hat Thiims Bolide einen Gewichtsnachteil. "Die 20 Kilo hat er zwar im Auto, aber wahrscheinlich nicht im Kopf", warnt der Frankfurter davor, den Dänen zu unterschätzen.

Auer beklagt Rückstand: "Die zwei vor mir sind so weit weg"

Hinter den beiden werden die Qualifying-Gruppen abwechselnd aufgereiht: Dritter wurde Wiebelhaus' HRT-Ford-Teamkollege Arjun Maini, auf Platz vier landete McLaren-Youngster Ben Dörr.

Die Plätze fünf und sechs belegten die beiden Mercedes-AMG-Piloten Lucas Auer und Gounon. Der Österreicher, dessen Bolide durch die BoP-Änderung um zehn Kilogramm schwerer ist als am Vortag, stellt bei ran.de klar, dass nicht mehr möglich war.

"Ich habe in der letzten Runde, als die Strecke am Peak war, meine Zeit hingelegt und bin super happy. Aber da sind zwei vor mir, die sind so weit weg - das ist viel zu viel für 49 Sekunden", beklagt er nach Platz drei in Gruppe B den Rückstand auf Pole-Setter Thiim von 0,337 Sekunden.

DTM-Leader Engel nur Zwölfter: "Über Nacht eingebremst"

Auf Platz sieben folgt mit Mirko Bortolotti nach dem Unglück von Maximilian Paul der einzige verbleibende Grasser-Lamborghini-Pilot. Einen Rückschlag setzte es für Maro Engel, der am Vortag mit Platz zwei noch die Führung in der Gesamtwertung zurückgeholt hatte. Der Winward-Mercedes-Pilot, der in der späteren Gruppe an die Reihe kam, muss sich mit Platz zwölf begnügen.

"Das war nicht das, was wir uns erhofft und gewünscht haben", sagt er bei ran.de. "Nicht ideal, auch von meiner Seite nicht perfekt getroffen - aber unter anderem auch wie erwartet mal wieder über Nacht eingebremst worden." Für ihn selbst wäre laut eigenen Angaben mit einer perfekten Runde die Zeit von Gounon, die um 0,099 Sekunden schneller war, möglich gewesen.

Nächste Enttäuschungen für Porsche und BMW

Nicht nach Wunsch verlief das Qualifying trotz der BoP-Änderungen für Porsche und BMW: Thomas Preining, der am Norisring schon dreimal gewonnen hat und dem die Strecke liegt, kam im "Grello" als bester Porsche-Pilot nicht über Platz elf hinaus. Der einzige verbleibende BMW-Pilot, Lokalmatador Marco Wittmann, wurde gar nur 18.

Das letzte Rennen vor Saison-Halbzeit wird um 13:30 Uhr gestartet (alle Infos zu TV-Zeiten, Stream etc.) - und die zwei Pflichtstopps sorgen wie gewohnt am Sonntag für zusätzliche Würze. Und auch ein Regenschauer ist trotz der trockenen Bedingungen im Qualifying nicht auszuschließen.