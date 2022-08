DTM-Qualifying Nürburgring 2: Van-der-Linde-Brüder erneut an der Spitze

Audio-Player laden

Der Höhenflug der Van-der-Linde-Brüder geht weiter: Sheldon van der Linde, der am Samstag mit seinem Sieg die DTM-Führung zurückerobert hat, sichert sich beim Sonntags-Qualifyings am Nürburgring bei guten Bedingungen und Sonnenschein in 1:25.945 die Pole, sein Bruder Kelvin van der Linde liegt im Abt-Audi nur 0,010 Sekunden zurück und sorgt dafür, dass das Brüderpaar aus der ersten Reihe startet.

"Ich bin einfach froh, dass wir immer wieder irgendwie hier stehen. Ich habe keine Ahnung, wie wir das gemacht haben", wundert sich Sheldon van der Linde bei 'ran'. Er weiß jedoch, dass auf beide durch den Erfolgsballast eine harte Aufgabe wartet: "Ich bin gespannt auf das Rennen. Natürlich haben wir das Gewicht im Auto, also es wird nicht einfach."

Bruder Kelvin ist angesichts der Tatsache, wieder Zweiter hinter Sheldon zu sein, zu Scherzen aufgelegt: "Es hätte ein bisschen besser sein können: Ich könnte jetzt auf P1 sein, denn er hatte gestern seinen Sieg. Jetzt könnten wir uns mal ein bisschen abwechseln."

In der engen ersten Kurve des Nürburgrings ist noch Vorsicht geboten, wollen die van-der-Linde-Brüder ihren Husarenritt von gestern auch im Rennen wiederholen. "Wenn ich jetzt was mache, kriege ich richtig Ärger von Mama und Papa. Von daher muss ich ein bisschen gucken. Ich bin sowieso außen in Kurve 1", lacht Kelvin van der Linde.

Doch der Abt-Audi-Pilot "würde es schon versuchen." Und Bruder Sheldon entgegnet: "Wir vermeiden natürlich jeden Kontakt, aber wir geben weiter Vollgas. Wir versuchen natürlich auch, für die Fans eine gute Show zu liefern. Das ist auch ein Teil des Projekts.

DTM-Quali: Top 20 innerhalb von 0,326 Sekunden!

SSR-Pilot Dennis Olsen sorgt als Dritter für Porsche für ein Erfolgserlebnis, der DTM-Zweite Mirko Bortolotti wird im Grasser-Lamborghini Vierter, muss aber wegen seiner Strafe vom Vortag auf Platz neun zurück. Dafür rücken Thomas Preining im Bernhard-Porsche und sein österreichischer Landsmann Philipp Eng im Schubert-BMW auf die Plätze vier und fünf auf.

Einen Rückschlag musste Abt-Audi-Ass Rene Rast hinnehmen: Der Drittplatzierte in der Meisterschaft landete mit 0,281 Sekunden Rückstand nur auf dem 17. Platz und steht daher nach Rang neun am Vortag erneut vor einem schwierigen Tag.

Überhaupt bestach die DTM auf dem Nürburgring durch eine außergewöhnliche Leistungsdichte. Die Top 20 lagen im Qualifying allesamt innerhalb von einer Drittelsekunde. Grasser-Lamborghini-Pilot Rolf Ineichen hatte als 20. 0,326 Sekunden Rückstand auf die Pole-Zeit von Schubert-BMW-Fahrer Sheldon van der Linde.

Insgesamt lagen 26 von 28 Fahrzeugen innerhalb von einer Sekunde. Nicht in dieses Fenster geschafft haben es DTM-Rookie Theo Oeverhaus im Walkenhorst-BMW #34 (27., +1,294 Sekunden) und Ineichens Teamkollege Alessio Deledda (28., +1,425 Sekunden).

Das zweite DTM-Rennen auf dem Nürburgring startet um 13:30 Uhr.

Mit Bildmaterial von Speedpictures.de.