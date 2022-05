DTM-Qualifying Portimao 2: Müller sorgt für Rosberg-Pole, Porsche erneut zurück

Audio-Player laden

Nico Müller ist an der Spitze der DTM zurück: Der Schweizer Audi-Werksfahrer sichert sich nach einer enttäuschenden Saison für das Rosberg-Team in 1:39.794 die Poleposition vor Grasser-Lamborghini-Pilot Mirko Bortolotti und AF-Corse-Ferrari-Pilot Felipe Fraga.

"Endlich mal wieder im Qualifying die pure Performance zu finden, tut richtig gut", freut sich ein erleichterter Müller bei 'ran.de' über das starke Rosberg-Comeback. Durch seinen frühen Ausfall am Vortag hatte er einen zusätzlichen Satz frische Reifen zur Verfügung und konnte somit zwei Attacken auf die Pole machen: "Wir haben gestern unfreiwillig Reifen gespart."

Das tat aber erneut auch Bortolotti, der es wie schon am Vortag im Qualifying bei einem Versuch beließ - und trotzdem erneut in der ersten Startreihe steht. Daher hat Müller den GT3-Spezialisten voll auf der Rechnung.

"Wenn du die Confidence hast, nur einen Run zu fahren, wie Mirko das gestern und heute, dann zeigt das auch, dass du dich stark fühlst", analysiert er seinen Rivalen. "Und was auch noch eher für ihn spricht ist, dass er dadurch Runden auf den Reifen gespart hat." Das Rennen, für das Temperaturen an die 30 Grad prognostiziert sind, werde "brutal hart", glaubt Müller.

Mirko Bortolotti hatte nur eine Strategie

Bortolotti, der nur einen frischen Reifensatz zur Verfügung hatte, sieht hingegen keinen großen Poker: "Es gab nur eine Strategie." Er hofft nun, dass beim Start nicht erneut das Problem vom Vortag auftritt. "Ich hoffe, es haut heute hin, aber ich habe vollstes Vertrauen, dass wir das Problem behoben haben und dass wir wieder ein gutes Rennen fahren können". zeigt er sich bei 'ran.de' zuversichtlich.

Für AF-Corse-Pilot Fraga ist Startplatz drei eine Genugtuung nach dem Re-Start-Ccrash und dem Ausfall am Samstag. "Das ist ein großartiger Start, und ich bin wirklich happy, in den Top 3 zu sein", freut sich der Brasilianer bei 'ran.de'. "Ich hoffe, ich kann heute gute Punkte holen, um mich ein wenig von gestern zu erholen."

Da der viertplatzierte Schubert-BMW-Pilot Sheldon van der Linde wegen einer Tracklimits-Strafe vom Vortag um drei Positionen zurückgestuft wird und aus Position sieben starten muss, folgt Samstag-Sieger Lucas Auer auf Startplatz vier als bester Mercedes-AMG-Pilot. "Ein halbes Zehntel zu P2 ist immer ein fader Beigeschmack, aber generell bin ich happy", verweist er bei 'ran.de' auf die engen Abstände an der Spitze.

Fünf Marken in den Top 5

Zudem muss er nun nach seinem Sieg am Vortag 25 Kilogramm Erfolgsballast einladen, während Stolz und Bortolotti dieses Jahr nur 15 beziehungsweise fünf Kilogramm an Bord kriegen. Wie das seine Herangehensweise beeinflusst? "Nach unserer Erfahrung sollte es eher defensiv werden, aber mal schauen. Ich versuche anzugreifen, aber mal schauen, ob das geht."

In den Top 5 lagen nach der erneuten Änderung der Balance of Performance vor dem Qualifying - Lamborghini musste zehn Kilogramm einladen, Audi und Mercedes-AMG fünf Kilogramm - fünf unterschiedliche Marken. Bester BMW-Pilot in der Startaufstellung ist durch van der Lindes Strafe Walkenhorst-Fahrer Marco Wittmann auf Startplatz sechs. 24 Piloten lagen innerhalb einer Sekunde.

Nur Porsche hatte erneut etwas Rückstand: SSR-Pilot Laurens Vanthoor startet mit 0,416 Sekunden Rückstand aus Position zehn. Rallye-Superstar Sebastien Loeb landete bei seinem zweiten DTM-Qualifying im AF-Corse-Ferrari mit 1,251 Sekunden Rückstand auf Platz 27.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.