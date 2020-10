DTM-Qualifying Zolder 2: Habsburg besiegt Rast im Pole-Krimi

Nach seinem ersten Podestplatz in der DTM macht WRT-Audi-Pilot Ferdinand Habsburg in ähnlicher Tonart weiter: Der Österreicher beschert seiner belgischen Truppe beim Sonntags-Qualifying in Zolder die Pole-Position - die erste seiner Karriere. In 1:18.879 setzt er sich gegen den neuen DTM-Leader Rene Rast durch, der seinen Vorsprung in der Meisterschaft auf Nico Müller auf zwölf Punkte ausbaut.

Rast zog den Kopf im letzten Moment aus der Schlinge, da seine erste schnelle Runde gestrichen wurde, weil er den Poller in der Schikane berührt hatte, weshalb er nach dem ersten Versuch nur auf Platz 13 lag. Für die Abt-Audi-Piloten lief es diesmal etwas besser als bisher in Zolder, wenn auch nicht perfekt: Robin Frijns rettete immerhin den dritten Platz, während Nico Müller mit Platz fünf Vorlieb nehmen musste.

Wie schon beim Samstagsrennen landete sein WRT-Audi-Landsmann Fabio Scherer vor ihm, der vor dem letzten Versuch sogar Schnellster gewesen war und seine Rundenzeit am Ende nicht mehr verbessern konnte. Bester BMW-Pilot war Jonathan Aberdein auf Platz sechs.

Mit Bildmaterial von ITR.