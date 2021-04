DTM-Rennen am Norisring soll in den Herbst verlegt werden

Das DTM-Rennen auf dem Norisring soll in den Herbst verlegt werden. Gemeinsam arbeiten der ausrichtende Motorsport Club Nürnberg (MCN) und die DTM-Dachorganisation ITR an einem alternativen Termin. Ursprünglich war das Gastspiel der DTM in Nürnberg als zweite Saisonstation vom 2. bis 4. Juli 2021 geplant. Aufgrund der Pandemie-Situation und der dadurch aktuell fehlenden Genehmigung durch die Stadt Nürnberg kann dieser Termin aber nicht gehalten werden.

"Wir wollen nicht ein zweites Jahr auf unsere Traditionsveranstaltung am Norisring verzichten. Deshalb lassen wir nichts unversucht und loten gemeinsam mit der ITR bis Ende Mai die Möglichkeiten zur Verlegung in den Herbst aus. Die Stadt Nürnberg hat uns zugesichert, uns dabei wohlwollend zu unterstützen", erklärt Wolfgang Schlosser, Vorstandsvorsitzender des Motorsport Club Nürnberg.

2020 war das Rennen wegen der COVID-19-Pandemie abgesagt worden - unter anderem, weil eine Durchführung als "Geisterrennen" ohne Zuschauer für den MCN wirtschaftlich nicht tragbar war. Die frühzeitige Absage des ursprünglichen Termins begründet Schlosser mit der langen Vorlaufzeit, die für die Errichtung des Stadtkurses notwendig ist.

"In den vergangenen Wochen haben wir den Beginn des aufwändigen Streckenaufbaus mehrfach hinausgeschoben. Jetzt aber mussten wir - die Stadt Nürnberg, die ITR und der MCN - feststellen, dass eine Veranstaltung Anfang Juli aufgrund der vorherrschenden Corona-Lage nicht durchführbar ist", sagt er.

Wann genau das Rennen nun im Herbst stattfinden soll, steht noch nicht fest. Frederic Elsner, Director Event & Operations der ITR, unterstreicht aber die Bedeutung der Veranstaltung für die DTM: "Der Norisring markiert ein herausragendes Kapitel der DTM-Historie. Deshalb gehört diese außergewöhnliche Rennveranstaltung in unseren Kalender."

"Wir versuchen mit allen Beteiligten, diese bedeutende Veranstaltung doch noch in dieser Saison möglich zu machen. Nicht zuletzt werden wir auch an den acht Rennwochenenden für die DTM-Saison 2021 festhalten", so Elsner.

Mit Bildmaterial von Audi.