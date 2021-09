DTM-Rennen Assen 1: Wittmann-Sieg trotz Strafe, Lawson übernimmt Führung

Mit einer Fahrt wie vom anderen Stern hat sich Marco Wittmann den Sieg beim Samstagsrennen der DTM in Assen gesichert und damit ein deutliches Zeichen im Titelkampf gesendet. Der BMW-Pilot trotzte auf der Traditionsstrecke in den Niederlanden gleich mehreren Widerständen und feierte trotz einer Zeitstrafe von fünf Sekunden nach einem harten Manöver gegen Liam Lawson seinen zweiten Saisonsieg. ( Zum Ergebnis!)

Hinter Walkenhorst-Fahrer Wittmann belegte Gaststarter Mirko Bortolotti im Lamborghini Huracan einen starken zweiten Platz vor Lawson im AF-Corse-Ferrari. Großer Verlierer des Tages war der bis dato Gesamtführende Kelvin van der Linde, der großes Pech bei einer Safety-Car-Phase hatte und nur einen Punkt holte.

"Total verrückt. Es ist einfach eine Strecke, die mir mega liegt. Es macht mir so mega Spaß, hier zu fahren", sagt Wittmann in Sat.1: "Tatsächlich hatte ich etwas Sorge nach dem Pitstop, bei dem wir wieder Zeit verloren haben zu den Mercedes und Ferraris, dass uns das Rennen ein bisschen aus der Hand flutscht. Aber ich wusste, ich habe die frischeren Reifen zu den Konkurrenten um mich herum."

Der zweite Gaststarter im Feld, Christian Klien, wurde Fünfter vor Sheldon van der Linde. Philip Ellis und Esteban Muth folgten auf den Plätzen sieben und acht. Grund zur Freude hatte auch Sophia Flörsch, die als Neunte ihre ersten Punkte der Saison holte. Die Top 10 komplettierte Lucas Auer, der ebenfalls noch eine Fünf-Sekunden-Strafe erhielt. Van der Linde wurde Zwölfter, bekam aber ebenfalls noch einen Punkt aufgrund der Gaststarter.

Direkt am Start des Rennens kam es zu turbulenten Szenen. Polesetter Lawson bestimmte das Tempo am Ende der Formationsrunde, beschleunigte aber auch dann nicht sofort, als die Ampel auf Grün schaltete. Daher kam es dahinter zu zahlreichen Auffahrunfällen, die für Daniel Juncadella direkt zum Ausfall führten. Das Safety-Car kam auf die Strecke, da der Spanier seinen Mercedes an der Boxenausfahrt parkte.

Götz zunächst Profiteur der Boxenstopps

Beim Restart verlief alles deutlich flüssiger, das Feld sortierte sich schnell. Lawson verteidigte seine Führung vor dem starken Gaststarter Bortolotti im Lamborghini und Wittmann im BMW. Der Meisterschaftsführende Kelvin van der Linde arbeitete sich von Startplatz acht nach vorne und belegte zu diesem Zeitpunkt bereits den fünften Platz.

Lawson, der nach seinem Sieg in Spielberg mit 25 Kilogramm Zusatzgewicht unterwegs war, musste Bortolotti aber schnell passieren lassen. Unterdessen kam Götz bereits in Runde 6 als erster der Titelkandidaten an die Box. Eine Runde später kam auch Lawson rein, er verlor aufgrund einer zwei Sekunden längeren Standzeit aber die Position an Götz.

Nachdem einen weiteren Umlauf später auch Bortolotti reinkam, ging der Mercedes-Pilot auch am Italiener vorbei. Bortolotti reihte sich direkt vor Lawson ein. Die beiden anderen Titelanwärter Wittmann und van der Linde blieben hingegen noch länger draußen und setzten auf eine andere Strategie.

Großes Pech für van der Linde

In Runde 11 absolvierte Wittmann schließlich seinen Stopp und fiel im bereinigten Klassement auf Rang fünf hinter Ellis zurück. Kurz hinter Wittmann fuhr auch der baldige Formel-1-Rückkehrer Alexander Albon zu seiner Boxencrew, doch der Thailänder musste seinen Ferrari abstellen. Zuvor hatte er auf der Strecke einen Poller bei voller Fahrt getroffen, was das Rennen maßgeblich beeinflussen sollte.