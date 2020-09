DTM-Rennen Assen 2: Van der Linde siegt nach Abbruch - heftiger Crash

Nächster Premierensieg bei der DTM in Assen: BMW-Pilot Sheldon van der Linde siegt am Sonntag bei einer Regenschlacht sensationell, obwohl er nach dem Qualifying nur 14. war und nach der ersten Runde des Rennens nur auf Platz 13 gelegen war. Doch mit einem frühen Boxenstopp nach der zehnten Runde und starken Rundenzeiten legte er den Grundstein für den Triumph, nachdem BMW am Vortag ein schallende Ohrfeige kassiert hatte.

Auf den Plätzen zwei und drei landeten Lokalmatador Robin Frijns, der am Samstag siegte und lange führte, und Abt-Audi-Teamkollege und DTM-Leader Nico Müller. Titelverteidiger Rene Rast scheitert in der letzten Runde daran, seinen Markenkollegen Loic Duval zu überholen und wurde Fünfter.

Das Rennen war nach einem heftigen Crash von WRT-Audi-Pilot Fabio Scherer, der bei Regen mit Slicks auf die Strecke geschickt wurde, in der 23. Runde abgebrochen worden. Der Schweizer Rookie konnte nach dem heftigen Einschlag unverletzt aussteigen.

Zu diesem Zeitpunkt hatten bereits alle Piloten ihren Pflichtstopp absolviert - van der Linde lag zu diesem Zeitpunkt vor Frijns und Müller. In den letzten vier Runden änderte sich die Reihenfolge nicht mehr.

Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze

Mit Bildmaterial von BMW.