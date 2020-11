DTM-Rennen Hockenheim 1: Müller kämpft sich ins Finale

Heißer Schlagabtausch im Samstagsrennen beim DTM-Saisonfinale zwischen Nico Müller und dem in der Meisterschaft führenden Rene Rast: Der Herausforderer setzt sich mit einem Überholmanöver drei Runden vor Schluss durch und hält sich damit im Titelrennen. Müller liegt nun 13 Punkte hinter Rast, kann also am Sonntag noch seinen ersten Titel holen. Auf Platz drei landete Rast-Teamkollege Jamie Green.

Dem Herzschlagfinale war ein spannendes Rennen mit vielen Positionsverschiebungen und Berührungen an der Spitze vorangegangen. Bereits beim Start hatte sich Müller in der ersten Kurve neben Pole-Setter Rast geschoben, es kam zur Berührung - und der Schweizer setzte sich an die Spitze. Beim Re-Start nach der Safety-Car-Phase behielt er die Nerven und verteidigte sich mit aller Kraft gegen seinen Rivalen, der DRS und Push-to-pass zur Verfügung hatte.

Der Widerstand hielt bis zur neunten Runde, ehe sich Rast in der Parabolica an die Spitze setzte. Nach einigen Attacken entschied sich der Herausforderer daraufhin zu einem Undercut-Versuch, der auch deswegen gelang, weil Rasts Stopp geschlagene neun Sekunden dauerte.

Dadurch hatte aber wieder Rast den Vorteil der Fahrhilfen. Neun Runden nach dem Stopp drehte der DTM-Leader das Klassement an der Spitze wieder um und setzte sich erneut in der Parabolica an die Spitze, ehe Timo Glock mit seinem Abflug eine erneute Safety-Car-Phase auslöste. Wenige Runden nach dem Re-Start gelang Müller dann das entscheidende Manöver zum Sieg.

Sein Teamkollege Robin Frijns liegt nach Platz sieben 56 Punkte zurück, wodurch er auch seine theoretischen Chancen verliert. Denn am Sonntag sind noch 28 Punkte zu holen.

