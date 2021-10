DTM-Rennen Hockenheim 2: Auer siegt, schwarzer Tag für Kelvin van der Linde

Während bei DTM-Sonntagsrennen in Hockenheim der Titelkampf tobt, stiehlt Winward-Mercedes-Pilot Lucas Auer allen die Show: Der Österreicher, der schon in Assen am Sonntag siegte, sicherte sich DTM-Sieg Nummer sieben vor AF-Corse-Ferrari-Pilot Liam Lawson, der die DTM-Führung übernimmt, und HRT-Mercedes-Titelkandidat Maximilian Götz.

Auer hatte sich gleich nach dem Start an Pole-Setter Kelvin van der Linde vorbeigekämpft und fuhr danach auf und davon. Der Abt-Audi-Pilot erlebte währenddessen ein Rennen zum Vergessen: Beim Zweikampf mit Titelrivale Liam Lawson um Platz zwei kam es in der zweiten Runde zu einer Berührung, bei der er dem AF-Corse-Ferrari ins Heck fuhr.

Van der Linde setzte sich zwar durch, ihm wurde aber für das Manöver eine Fünf-Sekunden-Strafe aufgebrummt. Daraufhin reagierte Lawson mit einem Undercut und kam eine Runde vor van der Linde an die Box.

Dadurch setzte er sich auf Platz zwei, während van der Linde auch hinter HRT-Mercedes-Pilot Maximilian Götz zurückfiel. Zu allem Überdruss wurde van der Linde dann eine weitere Fünf-Sekunden-Strafe aufgebrummt, weshalb er das Rennen als Zehnter beendete und nur einen Punkt holte.

Im Titelkampf übernimmt dadurch wieder Lawson die Führung: Der Neuseeländer führt nun 14 Punkte vor van der Linde. Götz hat 26 Punkte Rückstand, während Walkenhorst-BMW-Pilot Marco Wittmann nach Platz zwölf bereits 41 Punkte zurückliegt.

Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze

Mit Bildmaterial von Gruppe C.