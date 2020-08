DTM-Rennen Lausitz 2: Rast holt Fotofinish-Sieg vor Müller

Kampfbetontes Sonntagsrennen der DTM auf der Lausitzring-Sprintstrecke - und Titelverteidiger Rene Rast meldet sich mit seinem ersten Saisonsieg zurück: Der Rosberg-Audi-Pilot legte den Grundstein zum Triumph mit einem guten Start von Platz drei, bei dem er sich an Nico Müller vorbeischob. Danach begeisterten er und Pole-Setter Robin Frijns mit aufregenden Rad-an-Rad-Duellen um die Führung, bei denen sich Rast durchsetzte.

Nico Müller hielt sich nach seinem mäßigen Start in der Anfangsphase zurück und setzte auf einen späten Boxenstopp, um am Ende die besten Reifen zu haben. Die Strategie ging fast auf, denn der DTM-Leader arbeitete sich tatsächlich von Platz sechs bis auf Rang zwei nach vorne - Müller, dessen Reifen um sieben Runden älter waren, gelang es am Ende allerdings nicht mehr, Rast zu überholen, und kam 0,089 Sekunden hinter dem Titelverteidiger ins Ziel.

BMW überraschte nach der Qualifying-Pleite, als kein Pilot der Münchner unter die Top 6 kam, mit einem starken Renntempo: Marco Wittmann lag nach einem tollen Start von Platz sieben lange auf Platz drei, wurde aber am Ende noch von Müller abgefangen. In der Endphase überholte der Fürther aber noch den mit den Reifen kämpfenden Frijns und wurde Dritter.

