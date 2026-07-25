DTM-Rennen Oschersleben 1: Preining siegt, Thiim verliert DTM-Führung

Thomas Preining (Manthey-Porsche) hat das Samstagsrennen der DTM in Oschersleben gewonnen und damit seinen zweiten Saisonsieg erzielt. Der DTM-Champion von 2023 war von der Poleposition gestartet und gab die Führung boxenstoppbereinigt über die gesamte Renndistanz nicht ab.

"Perfekter Tag insgesamt, von Pole aus natürlich gestartet und dann das ganze Rennen vorn gewesen. Von dem her mega", freute sich Preining bei ran.de. "Das Auto war aber wirklich von der ersten Runde im Training an perfekt, und Strategie, Boxenstopp, heute hat einfach alles zusammengepasst. Und ich habe mich von Anfang an wohl gefühlt, von dem her Riesen-Dank ans Team und ich hoffe natürlich, dass wir daran anknüpfen können."

Nach 40 Runden hatte der "Grello"-Pilot im Ziel einen Vorsprung von 1,601 Sekunden auf Luca Engstler (Abt-Lamborghini). Dritter wurde Maro Engel (Winward-Mercedes). Rang vier ging an seinen Markenkollegen Lucas Auer (Landgraf-Mercedes), der sich in der Schlussphase knapp gegen Mirko Bortolotti (Grasser-Lamborghini) behauptete.

Boxenstopp bringt die Entscheidung: Winward patzt

Arjun Maini (HRT-Ford) wurde Sechster, Rang sieben sicherte sich Kelvin van der Linde (Schubert-BMW), der sich damit nach seinem schweren Unfall auf dem Norisring stark zurückmeldete. Timo Glock (Dörr-McLaren) durfte sich nach einem soliden Rennen über Rang acht freuen. Thierry Vermeulen (Emil-Frey-Ferrari) und Ricardo Feller (Manthey-Porsche) komplettierten die Top 10. (zum Rennergebnis)

Preining gewann von der Poleposition aus den Start, dahinter schob sich Engel in der ersten Kurve entschlossen an Engstler vorbei. In den ersten Runden setzte sich Preining zunächst von seinen Verfolgern ab, doch dann steigerte Engel sein Tempo und schloss die Lücke zu Preining.

Die Entscheidung im Kampf um den Sieg fiel beim Pflichtboxenstopp, den Preining und Engel beide nach Runde 21 absolvierten. Während Manthey Preinings Auto zügig abfertigte, klemmte es bei Engel am linken Vorderrad. Durch den langsamen Boxenstopp verlor er Rang zwei an Engstler.

BoP-Ärger bei Thiim: Norisring-Dominator ist chancenlos

Da Norisring-Dominator Nicki Thiim (Comtoyou-Aston-Martin) auch aufgrund der ungünstigen BoP-Einstufung seines Autos und des Erfolgsballasts nach seinen Siegen in Nürnberg nicht über Position zwölf hinauskam, übernahm Engel mit Rang drei die Meisterschaftsführung.

Nicki Thiim kämpfte in Oschersleben am Samstag mit stumpfen Waffen Foto: ADAC Motorsport

"Klar, natürlich war Platz zwei möglich", ärgerte sich Engel bei ran.de über den verpatzten Boxenstopp. "Müssen wir gucken, analysieren, was da passiert ist. Aber bis zum Schluss ein gutes Rennen, ein guter Tag und viele Punkte", zog er letztlich ein positives Fazit.

Früh beendet war das Rennen für Ben Dörr (Dörr-McLaren). In der ersten Runde geriet er in Kurve 3 mit Jules Gounon (Winward-Mercedes) aneinander. Dörr wurde am Ausgang der Linkskurve weit nach außen getragen und berührte dabei das Auto von Gounon, der ins Gras abgedrängt wurde. Ein Reifenschaden, der Teile vom Fahrzeug abschlug, war die Folge. Dörr stellte das Auto anschließend ab.

Maro Engel nun vorne: Dreikampf in der Meisterschaft

Für Gounon blieb der Kontakt ebenfalls nicht ohne Folgen. Der Mercedes-Pilot kam während der folgenden Runden mehrfach leicht von der Strecke ab. Nach Runde 27 parkte er sein Auto in der Garage.

Auch Marco Wittmann musste seinen Schubert-BMW wegen eines Reifenschadens vorzeitig abstellen. Eine Minute vor Öffnen des Boxenstopp-Fensters verlor der linke Vorderreifen die Luft. "Wir hatten einen schleichenden Plattfuß. Das ging jetzt über fünf Runden. Wir haben gedacht, wir schaffen's noch bis zum Boxenstopp, aber es ging immer mehr Luft raus", erklärte Teamchef Torsten Schubert bei ran.de. Der körperlich leicht angeschlagene Wittmann setzte das Rennen daraufhin nicht fort.

Finn Wiebelhaus (HRT-Ford) konnte nicht an seine Galavorstellung vom Norisring anknüpfen. Nach einem schwachen Qualifying fuhr er außerhalb der Punkteränge. In Runde 18 funkte der Youngster dann: "Irgendwas brennt im Cockpit" und steuerte anschließend die Box an, wo er das Rennen beendete. Nach Runde 17 schied auch Nicolas Baert (Comtoyou-Aston-Martin) mutmaßlich mit einem technischen Defekt aus.

In der Fahrerwertung führt nach neun von 16 Saisonrennen wie erwähnt nun Engel. Mit 125 Punkten liegt er sechs Zähler vor Auer (119), der seinerseits nur einen Punkt Vorsprung auf Thiim (118) hat. Preining belegt nach dem heutigen Sieg Gesamtrang vier (98), hat allerdings schon 27 Punkte Rückstand auf die Spitze.