DTM-Rennen Oschersleben 2: Bortolotti staubt Sieg nach Manthey-Fauxpas ab

Mirko Bortolotti (Grasser-Lamborghini) gewinnt das zweite DTM-Rennen in Oschersleben: Der Italiener schiebt sich erst mit einem Overcut beim ersten Stopp auf den zweiten Platz nach vorne und profitiert dann von einem schlechten Boxenstopp bei Thomas Preining, der das Rennen bis dahin eigentlich im Griff hatte.

Maro Engel (Winward-Mercedes) belegt am Sonntag die zweite Position, gefolgt von Preining, der sich in der Schlussphase noch gegen den Schubert-BMW von Marco Wittmann verteidigen musste. Der Fürther hatte nach seinem Ausfall am Vortag die frischeren Reifen, fand allerdings keinen Weg vorbei.

Lucas Engstler (Abt-Lamborghini) wird Fünfter, gefolgt von Arjun Maini (HRT-Ford) und Kelvin van der Linde im Schubert-BMW. Ricardo Feller (Manthey-Porsche), Jules Gounon (Winward-Mercedes) und Matteo Cairolo (Emil-Frey-Ferrari) komplettieren die Top 10.

Engstler attackiert Preining beim Start, aber ...

Genau wie am Vortag konnte Polesetter Preining seine Pole in die Rennführung umwandeln. Zwar ging Engstler in der ersten Kurve kurzzeitig vorbei, kam dann allerdings leicht von der Ideallinie ab, sodass der Manthey-Porsche-Pilot auf der Innenseite wieder durchschlüpfen konnte.

Engstler verteidigte seinen zweiten Platz gegen Arjun Maini, der sich beim Start an Marco Wittmann vorbeiging. Hinter dem Schubert-BMW-Piloten sortierten sich nach der Startphase zunächst Teamkollege Kelvin van der Linde, Mirko Bortolotti und DTM-Spitzenreiter Maro Engel ein.

Bis zum Öffnen des ersten Boxenstoppfensters hatte sich Preining, der nach seinem Sieg am Vortag mit einem Erfolgsballast von 20 Kilogramm fahren musste, bereits einen Vorsprung von etwas mehr als einer Sekunde herausgefahren, wobei Engstler zeitweise die schnellste Runde des Rennens fahren konnte.

Der erste Pilot beim ersten Boxenstopp war Nicki Thiim, der nach einem Reifenfehler im Qualifying fast vom Ende des Feldes starten und deshalb eine andere Strategie wählen musste. Die Piloten aus der Spitzengruppe warteten deutlich länger bevor sie zum ersten Reifenwechsel abbogen.

Bortolotti profitiert von einem späten Boxenstopp

Kelvin van der Linde war der erste Fahrer aus den Top 6, der zum ersten Boxenstopp kam, gefolgt von Maini und Wittmann, die noch eine weitere Runde später kamen. Der Undercut gegen die Spitze zahlte sich allerdings nicht aus, denn Preining verteidigte seine Führung trotz spätem Reifenwechsel.

Und auch Engel und Bortolotti profitierten von ihrem späten Stopp und schoben sich in die Top 3 nach vorne, sodass Engstler auf die vierte Position zurückfiel. Der Boxenstopp des Abt-Lamborghini-Piloten verlief wegen eines Problems mit dem linken Schlagschrauber allerdings auch nicht perfekt.

Die Action auf der Strecke hielt sich wie schon am Samstag in Grenzen: Bis zum zweiten Boxenstoppfenster gab es in den Top 10 zwar einige Positionskämpfe, insbesondere zwischen Maini und Wittmann um die fünfte Position, allerdings keine entscheidenden Überholmanöver.

Auch ein leichter Regenschauer, der etwa zur Halbzeit des Rennens über die Strecke zog, brachte keine Veränderungen. An der Spitze schaffte es Bortolotti allerdings, seinen Rückstand auf den Führenden Preining zeitweise auf weniger als eine Sekunde zu verkleinern.

Preining verliert Sieg beim zweiten Boxenstopp

Der zweite Boxenstopp brachte schließlich die entscheidende Veränderung: Die Top 4 kam geschlossen zum letzten Reifenwechsel, allerdings ging der Boxenstopp bei Preining komplett daneben. Der Manthey-Porsche-Pilot stand viel zu lange und fiel deshalb auf den dritten Platz zurück.

Bortolotti übernahm die Führung, gefolgt von Maro Engel. Für Preining war der Sieg damit verloren, denn der Porsche-Pilot musste sich in der Schlussphase gegen Wittmann verteidigen. Mit dem dritten Platz betreibt der DTM-Champion von 2023 am Ende immerhin noch Schadensbegrenzung.

Maro Engel baut seine Führung in der DTM-Gesamtwertung mit dem zweiten Platz weiter aus. Der AMG-Pilot liegt weiterhin vor Nicki Thiim (Comtoyou-Aston-Martin) und Markenkollege Lucas Auer, der im Landgraf-Mercedes nur Zwölfter wird.

Die nächsten beiden Rennen der DTM-Saison 2026 (hier der ganze Rennkalender!) finden in drei Wochen (14. bis 16. August) auf dem Nürburgring statt. Im Vorjahr durften sich dort die beiden Ex-DTM-Piloten Jack Aitken (Emil-Frey-Ferrari) am Samstag und Rene Rast (Schubert-BMW) am Sonntag über die Rennsiege freuen.