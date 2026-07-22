DTM setzt in Oschersleben auf neues Konzept: Siegerehrung im Fanbereich!

Außergewöhnliche Gelegenheit für die DTM-Fans beim bevorstehenden DTM-Wochenende in Oschersleben (alle Infos zu TV-Zeiten, Stream etc.): Erstmals findet die Siegerehrung der Traditionsserie in diesem Jahr mitten in der Fanzone statt. Dadurch können nicht nur die Teammitglieder ihre Piloten bejubeln, sondern auch die Zuschauer.

Während die Siegerehrung in der Motorsport-Arena in Oschersleben in den vergangenen Jahren immer auf einer asphaltierten Fläche am Anfang der Boxengasse rechts neben dem Turm des Boxengebäudes stattgefunden hat, zieht sie nun ans andere Ende der Boxenanlage, kurz vor der ersten Kurve.

Austragungsort ist der sogenannte "Petersplatz", wie die Freifläche zwischen Fahrerlagertribüne und der Fußgängerbrücke am Ende von Start-Ziel genannt wird. Die Boliden der Top 3 werden nach dem Rennen in die Fanzone geschoben, wo dieses Jahr auch der Parc Ferme liegt. Direkt daneben befindet sich ein neu geschaffener Bereich für die Siegerehrung, wo das Podest aufgebaut wird.

Warum die Siegerehrung in Oschersleben umzieht

Bereits beim ADAC GT Masters, das vor eineinhalb Wochen im Rahmen des Truck-Grand-Prix auf dem Nürburgring stattfand, setzte der ADAC auf eine Siegerehrung auf einer Bühne mitten in der Fanzone - und machte damit gute Erfahrungen. (SPONSORED LINK: Jetzt Tickets für die DTM-Saison 2026 sichern!)

Warum bisherige Platz der Siegerehrung am Anfang der Boxengasse neben dem Parc Ferme nicht ganz optimal war? Im Gegensatz zu den meisten anderen Rennstrecken sitzen die Zuschauer in Oschersleben bei Start-Ziel nicht auf einer klassischen nummerierten Tribüne, sondern es handelt sich um einen Stehplatzbereich.

Bisher fand die Siegerehrung auf einer Asphaltfläche neben dem Parc Ferme statt Foto: Alexander Trienitz

Die attraktiveren Stehplätze befinden sich allerdings näher an der ersten Kurve, wodurch der Bereich gegenüber der Siegerehrung meist nicht so gut besucht ist, was sich auf die Atmosphäre auswirkte. Das soll sich dieses Jahr ändern.

Starker Ticketverkauf trotz Verlust des Saisonauftakts

Zumal das große Zuschauerinteresse an der DTM weiter anhält: Während am Norisring an den beiden Renntagen erstmals seit vielen Jahren alle nummerierten Tribünentickets ausverkauft waren und der Event insgesamt 118.500 Zuschauer anlockte, läuft der Ticketverkauf dieses Jahr offenbar auch in Oschersleben sehr gut.

Und das, obwohl das Rennen nicht mehr wie in den vergangenen drei Jahren den Saisonauftakt austrägt und der Termin zudem mitten in die Ferienzeit fällt. Nach Angaben des ADAC steuert man im Vergleich zu 2025 in Oschersleben - wie schon bei allen bisherigen Saisonrennen - auf ein deutliches Plus zu.

Die Fahrerlagertribüne in der ersten Kurve, die im Vorjahr erstmals als Zusatztribüne aufgebaut wurde, ist bereits ausverkauft - und auch die weiteren nummerierten Tribünenplätze sind laut dem ADAC so gut wie vergriffen. Zur Erinnerung: Im Vorjahr kamen an allen drei Eventtagen kumuliert 47.000 Zuschauer zur DTM nach Oschersleben.

Für großes Interesse in der Region sorgt das Schubert-Team, dessen Teamsitz nicht weit von der Rennstrecke entfernt ist. Wie in den vergangenen Jahren hat das BMW-Team von Torsten Schubert, der mit seinem Unternehmen zahlreiche Autohäuser betreibt, auch dieses Jahr viele Gäste geladen und sorgt mit einem eigenen Cateringzelt im Fahrerlager für Verpflegung und Unterhaltung.