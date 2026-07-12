DTM-Siege mit verschiedenen Marken: Wem gelang das außer Thiim noch?
Erst Lamborghini, jetzt Aston Martin: Nicki Thiim ist erst der 17. Fahrer der DTM-Geschichte, der mit mehreren Herstellern Rennen gewann - wer sind die anderen?
DTM-Sternstunde: Nicki Thiim siegt auf dem Norisring nun auch mit Aston Martin
Foto: ADAC Motorsport
Nicki Thiim ist beim vergangenen DTM-Wochenende auf dem Norisring ein besonderes Kunststück gelungen: Der 37-jährige Sohn von DTM-Legende Kurt Thiim ist erst der 17. Fahrer in der über 40 Jahre andauernden Geschichte der DTM, der mit mehr als einem Hersteller Rennen gewonnen hat.
Denn der Däne feierte vor genau zwei Jahren beim Sonntagsrennen der DTM auf dem Norisring im SSR-Lamborghini seinen ersten Sieg in der Traditionsserie, was seine Stärke auf dem Stadtkurs in Nürnberg bereits zeigte. Dieses Jahr holte der Aston-Martin-Werksfahrer, der damals dank einer Freigabe seines Arbeitgebers im Lamborghini saß, gleich zum Doppelschlag aus.
Im Aston Martin Vantage GT3 Evo gelangen ihm mit der "Familie", wie Thiim Aston Martin nennt, auf seiner Lieblingsstrecke gleich zwei Siege an einem DTM-Wochenende, obwohl er am Sonntag 20 Kilogramm Erfolgsballast einladen musste.
Aber wer sind die anderen 16 Piloten, denen es ebenfalls gelungen ist, mit mehr als einer Marke zu gewinnen? Diese Frage lösen wir in einer neuen Fotostrecke auf, denn denn in der Geschichte der DTM gab es immer wieder Fahrer, die auch nach einem Markenwechsel erfolgreich blieben.
Spannend: Es gibt sogar einen Piloten, der mit zwei unterschiedlichen Herstellern den DTM-Titel gewonnen hat. Und Fahrer, die sogar mit mehr als zwei Marken siegreich waren.
Thiim ist übrigens nicht der einzige Fahrer im aktuellen Starterfeld, der mit unterschiedlichen Herstellern Siege gefeiert hat: Es gibt noch zwei weitere Piloten, die dieses Jahr ebenfalls vorne mitfahren, die ihre Klasse in Fahrzeugen unterschiedlicher Marken unter Beweis gestellt haben und dabei triumphierten.
Um wen es sich handelt, klären wir ebenfalls in unserer Fotostrecke auf, bei der es sich um einen Streifzug durch alle fünf DTM-Jahrzehnte handelt.
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