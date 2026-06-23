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DTM-Tabellenführer Cairoli: Vor 13 Jahren begann alles am Lausitzring

Vor 13 Jahren gelang Matteo Cairoli auf dem Lausitzring der Durchbruch, jetzt ist er sensationell DTM-Leader: Wie damals beim Spätstarter der DTM-Traum entstand

Sven Haidinger
Veröffentlicht:
DTM-Tabellenführer Cairoli: Vor 13 Jahren begann alles am Lausitzring

Erster Erfolg: Vor 13 Jahren erlebte Cairoli auf dem Lausitzring seinen Durchbruch

Foto: Alexander Trienitz

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