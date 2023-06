DTM testet für Zandvoort-Comeback: Porsche beweist Stärke, Abt ohne Zeiten

Eineinhalb Wochen vor dem Zandvoort-Comeback nach vier Jahren Pause nutzten acht von 14 DTM-Teams die Gelegenheit zu einem privaten Testtag. Und zumindest die Zeiten vom Dienstag deuten darauf hin, dass die Porsche-Festspiele in der DTM weitergehen könnten: Schnellster war Manthey-EMA-Porsche-Pilot Dennis Olsen in 1:33.560 bei sommerlichen Temperaturen an die 30 Grad, 0,090 Sekunden vor Teamkollege Thomas Preining.

Zum Vergleich: Jack Aitken fuhr 2022 im ADAC GT Masters im Emil-Frey-Lamborghini eine Pole-Zeit von 1:33.471. Auf Platz drei folgte mit Toksport-WRT-Pilot Christian Engelhart der nächste Fahrer in einem 911 GT3 R. Dem Oschersleben-Sieger, der nur am Nachmittag fuhr, fehlten 0,231 Sekunden auf Olsen.

Bester Nicht-Porsche-Pilot war Maro Engel mit 0,475 Sekunden Rückstand als Vierter. Das Ergebnis ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, denn das Abt-Team ist die große Unbekannte: Die Truppe war ebenfalls mit dem Audi R8 LMS GT3 Evo II vor Ort, fuhr allerdings ohne Transponder, weshalb die Zeiten unbekannt sind.

Schalldämpfer erneut im Einsatz

Dass der Test so begehrt war und neben allen drei Porsche- und Mercedes-AMG-Teams auch das BMW-Team Project 1 und Abt am Start waren, hat damit zu tun, dass die Strecke wegen der Lärmbeschränkungen kaum Testmöglichkeiten bietet.

Die Teams mussten ihre Boliden wie im Vorjahr beim Imola-Test mit Schalldämpfern ausrüsten, um die Grenzwerte nicht zu überschreiten. Das führte zu zusätzlichen Herausforderungen, denn einige Male lösten sich die Schalldämpfer von den Autos, wodurch die Testarbeit unterbrochen wurde.

Nur Porsche-Fahrer absolvieren über 100 Runden

Die Porsche-Teams waren nicht nur die schnellsten, sondern auch die fleißigsten. Sie kamen in den rund sieben Stunden Testzeit als einzige auf über 100 Runden pro Fahrzeug: Toksport-WRT-Überraschungsrookie Tim Heinemann war mit 124 Runden der absolute Marathonmann, auch Preining und Olsen sammelten mit 118 und 104 Runden ordentlich Kilometer.

Für Preining ist das intensive Testprogramm nichts Neues, denn schon die Tests mit dem "Grello" vor der Saison waren bei den DTM-Neueinsteigern intensiv. "Du bist den ganzen Tag durchgehend im Auto, steigst nur aus, um aufs Klo zu gehen und zum Mittagessen", erzählte er 'Motorsport-Total.com' vor dem Zandvoort-Test. "Danach bist du fertig, aber das bringt schon was."

Wie im Vorjahr beim Imola-Test (Bild) kam der Schalldämpfer erneut zum Einsatz Foto: Schaeffler Paravan

Auch Laurin Heinrich und Ayhancan Güven, die sich den Bernhard-Porsche in Heinrichs Design teilten, kamen gemeinsam immerhin auf 89 Runden.

GT3-Neuling Sandro Holzem erstarkt?

Marco Wittmann landete als bester BMW-Pilot hinter Engel auf Platz fünf. Der zweimalige Champion hatte 0,536 Sekunden Rückstand und fuhr nur 27 Runden. Für eine Überraschung in der Zeitenliste sorgte aber der 19-jährige Sandro Holzem im zweiten Project-1-BMW, der erstmals mit einer weiß-grau-gelben Beklebung auffiel.

Der Name des GT3-unerfahrenen Youngsters, der vom Team von Hans-Bernd Kamps mit Tests und Gaststarts im ADAC GT Masters an die erste DTM-Einsätze in dieser Saison herangeführt werden soll, tauchte in der Zeitenliste auf Platz zehn mit einem Rückstand von nur 0,537 Sekunden auf Wittmann auf, obwohl auch er nur auf 29 Umläufe kam.

Wenn die Zeit stimmt und die Bedingungen mit der Konkurrenz vergleichbar waren, wäre das im Vergleich zu seinem ersten Test in Oschersleben, bei dem ihm mehrere Sekunden fehlten, eine deutliche Steigerung. Das es sich aber um einen Test handelt und die Spritmengen und Programme völlig unklar waren, sollte man nicht zu viel in die Zeiten hineininterpretieren.

Schubert, HRT und Engstler testeten bereits im März

Abgesehen davon gab es bei Heinemann immer wieder Unregelmäßigkeiten bei den Zwischenzeiten. Und auch die Balance of Performance für das Rennwochenende in Zandvoort ist noch nicht veröffentlicht, weshalb die Boliden beim Test nicht unter Rennbedingungen unterwegs waren.

Auffällig war, dass die BMW-Meistertruppe von Torsten Schubert, die im Vorjahr so viel testete wie kaum ein anderes Team, in Zandvoort fehlte. Das ist wohl darauf zurückzuführen, dass das Team dort bereits Anfang März einen Testtag mit Sheldon van der Linde und Rene Rasts Ersatzmann Dries Vanthoor einlegte.

Nur drei Teams verzichten komplett auf Zandvoort-Test

Damals ebenfalls im Testeinsatz waren das Audi-Team von Franz Engstler und die HRT-Truppe. Das von Ulrich Fritz geführte Mercedes-AMG-Team überlässt nach dem Fehlstart in Oschersleben diesmal nichts dem Zufall und testete bereits zum zweiten Mal in Zandvoort. Und das Lamborghini-Team SSR nutzte am 19. April mit Franck Perera und Mirko Bortolotti einen privaten Testtag zur Vorbereitung auf Zandvoort.

Somit waren das Ferrari-Team Emil Frey Racing, das viele Daten von den Vorjahressiegen im ADAC GT Masters hat, das Audi-Team Attempto und das Lamborghini-Team Grasser die einzigen Rennställe, die komplett auf einen Test in Zandvoort verzichteten.

Bei Grasser war der Test ursprünglich eingeplant gewesen, doch das Team hat sich nach dem ADAC-GT-Masters-Einsatz in Hockenheim entschieden, die Boliden lieber für Zandvoort und die in der darauffolgenden Woche stattfindenden 24 Stunden von Spa in Österreich vorzubereiten.

Testzeiten vom 13. Juni in Zandvoort:

1. Dennis Olsen (Manthey-EMA-Porsche) 1:33.560 (104 Rd.)

2. Thomas Preining (Manthey-EMA-Porsche 1:33.650 (118)

3. Christian Engelhart (Toksport-WRT-Porsche) 1:33.791 (53)**

4. Maro Engel (Landgraf-Mercedes) 1:34.035 (84)

5. Marco Wittmann (Project-1-BMW) 1:34.096 (27)

6. Laurin Heinrich (Bernhard-Porsche) 1:34.208 (43)*

7. Ayhancan Güven (Bernhard-Porsche) 1:34.372 (46)**

8. Jusuf Owega (Landgraf-Mercedes) 1:34.472 (59)

9. Luca Stolz (HRT-Mercedes) 1:34.516 (69)

10. Sandro Holzem (Project-1-BMW) 1:34.633 (29)

11. Tim Heinemann (Toksport-WRT-Porsche 1:34.642 (124)

12. David Schumacher (Winward-Mercedes) 1:34.915 (78)

13. Lucas Auer (Winward-Mercedes) 1:34.954 (83)

13. Arjun Maini (HRT-Mercedes) 1:34.954 (75)

Abt-Team ohne Transponder

*nur Vormittag

**nur Nachmittag

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.