DTM-Tickets 2022: Am Lausitzring geht es spektakulär zu!

Audio-Player laden

Die DTM-Saison 2022 nimmt Fahrt auf. Und der Lausitzring hat als Deutschland-Auftakt der Saison einiges zu bieten: Vom 20. bis 22. Mai stehen die GT3-Autos sechs verschiedener Marken im Mittelpunkt, die an den Fans vor Ort nicht nur vorbeirauschen, sondern dabei auch noch steil gehen! Der Ticketshop von Motorsport Network verhilft zum ultimativen Vor-Ort-Erlebnis. Jetzt Tickets sichern!

2021 hat gezeigt: Die Einbeziehung der Steilkurve des Lausitzring in den DTM-Streckenverlauf brachte nicht nur mehr Spektakel, sondern auch eine größere Herausforderung für das Fahrerfeld. T3-Lamborghini-Pilotin Esmee Hawkey hat es dort gleich mal erwischt. Aber es lauern noch weitere Gefahren: Auch der dreimalige DTM-Meister Rene Rast hatte am Lausitzring schon einmal einen spektakulären Crash. Und man darf auch dieses Jahr mit Action rechnen!

Die DTM kommt vom Saisonauftakt an den Lausitzring. Dort wollen die 29 Fahrer aus 14 verschiedenen Teams weiter Frühform zeigen und den Grundstein für die begehrte Meisterschaft legen. Und wie man schon bei den Rennen in Portugal beobachten konnte, wird dabei um jeden Streckenmeter gekämpft!

Die DTM 2022 sucht noch ihren Titelfavoriten Foto: DTM

Mit nur wenigen Klicks können Sie sich durch das attraktive Angebot von Motorsport Tickets navigieren und das Rennwochenende am Lausitzring zu ihrem persönlichen Saisonhighlight machen!

Was das Rennwochenende noch zu bieten hat

Neben der DTM fahren im Rahmenprogramm am Lausitzring auch die DTM-Trophy und der BMW-M2-Cup. Und für Fans der legendären alten DTM der 1980er- und 1990er-Jahre gibt es auch noch den DTM-Classic-Cup, der an diesem Rennwochenende vor allem für Motorsport-Romantiker ein Highlight darstellt. Denn mit dem Schnitzer-Classic-Team kehrt ein legendärer Name zurück und mit Kris Nissen greift eine Legende in Steuer des BMW M3 E30.

Noch mehr Spektakel vor Ort!

Besuchern des DTM-Rennwochenendes am Lausitzring wird auch nicht entgehen, wenn der V10-Motor des Formel-1-Doppelsitzers von Red Bull aufheult.

Der Formel-1-Doppelsitzer von Red Bull Foto: Red Bull

Der ehemalige österreichische Formel-1-Fahrer Patrick Friesacher pilotiert damit Gäste um die Strecke und wird für noch mehr Gänsehaut sorgen.

Ein DTM-Spektakel als Begegnungsstätte

Für den Deutschland-Auftakt der DTM-Saison 2022 hat sich die DTM auch noch etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Menschen mit ukrainischem Reisepass kommen vom 20. Bis 22. Mai kostenlos an die Strecke! Das hat DTM-Trophy-Manager und DTM-Repräsentant Martin Tomczyk bekanntgegeben, dem die Unterstützung der europäischen Nachbarn ein besonderes Anliegen ist.

Einer großen Motosport-Party steht also nichts im Weg. Und schließlich kommt nichts an das Gefühl eines Live-Rennens heran, bei dem man die Action hautnah erlebt und von anderen Adrenalinjunkies umgeben ist. Jetzt Tickets sichern!

Der Lausitzring passt Ihnen zeitlich nicht? Kein Problem! Hier finden Sie auch andere DTM- Tickets, zum Beispiel für die Motorsport-Traditionsstrecken in Imola oder Spa-Francorchamps, DTM-Perlen wie dem Norisring oder Spielberg, oder das DTM-Finale 2022 am 8. und 9. Oktober in Hockenheim.