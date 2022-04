DTM-Tickets 2022 jetzt in unserem neuen Shop bestellen!

Audio-Player laden

Neustart für Motorsport Tickets in der Saison 2022: Der Ticketshop von Motorsport Network, zu dem auch Motorsport-Total.com, Formel1.de und Motorsport.com gehören, präsentiert sich jetzt in neuer Aufmachung und in deutscher Sprache. Damit ist der Erwerb von DTM-Eintrittskarten für Rennveranstaltungen in Deutschland und Europa noch komfortabler geworden für deutschsprachige DTM-Fans.

Motorsport Tickets glaubt, dass nichts an das Gefühl eines Live-Rennens herankommt, bei dem man die Action hautnah erlebt und von anderen Adrenalinjunkies umgeben ist. Sie wollten schon immer einen DTM-Lauf aus der Vor-Ort-Perspektive erleben? Dann sind die attraktiven Angebote von Motorsport Tickets genau das Richtige für Sie!

Eintrittskarten für den DTM-Auftakt 2022 am 1. Mai in Portimao in Portugal oder für das DTM-Finale 2022 am 9. Oktober in Hockenheim erhalten Sie bei Motorsport Tickets zum Beispiel bereits ab acht Euro. Und auch die weiteren sechs Stationen der DTM-Saison, die legendäre Strecken wie Spa-Francorchamps, Imola und den Red-Bull-Ring beinhalten, werden von Motorsport Tickets mit Angeboten abgedeckt.

Der Ticketshop von Motorsport Network bringt Sie selbstverständlich auch an den Norisring in Nürnberg. Einen Zuschauerplatz beim legendären DTM-Stadtrennen am Dutzendteich vom 1. bis 3. Juli bekommen Sie ab 69 Euro.

Doch Motorsport Tickets hat noch viel mehr auf Lager abseits der DTM, nämlich Eintrittskarten für weitere namhafte Rennserien wie die Formel 1, die Motorrad-Weltmeisterschaft MotoGP, die Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC, die Isle of Man Tourist Trophy oder die 24-Stunden-Rennen von Le Mans, Nürburgring und Spa-Francorchamps.

Exklusive Angebote wie der Pitwalk können ebenfalls erworben werden Foto: Red Bull

Jeder Ticketkauf auf Motorsport Tickets beinhaltet eine kostenlose einjährige Mitgliedschaft bei Motorsport.tv, dem globalen Motorsport-Streaming-Service, der Fans wöchentliche Live-Rennen, On-Demand-Content und die neuesten Motorsport-Nachrichten bringt. Kunden profitieren auch vom Treueprogramm der Race Reward Points, das zukünftige Käufe günstiger macht, sowie von Expertenwissen und Top-Tipps, die bei jedem Kauf mitgeliefert werden.

Überzeugen Sie sich am besten selbst vom umfangreichen Angebot im neuen Webshop von Motorsport Tickets und sichern Sie sich gleich die ideale Eintrittskarte für Ihren nächsten Rennbesuch!

Mit Bildmaterial von Gruppe C.