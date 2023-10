DTM-Tickets 2024: ADAC startet kommendes Wochenende mit Vorverkauf

Nachdem es diese Saison wegen der späten Übernahme der DTM durch den ADAC etwas dauerte, startet der Ticketverkauf für die DTM-Saison 2024 nun früher als gewohnt: Schon am Sonntag (22. Oktober) um 12:00 Uhr, also unmittelbar vor dem letzten Saisonrennen in Hockenheim, haben Fans vor Ort an der Tageskasse die exklusive Gelegenheit, die besten Plätze für kommendes Jahr zu sichern.

Online startet der Ticketverkauf dann direkt nach der letzten Zieldurchfahrt der Saison 2023 um 15:00 Uhr auf der offiziellen DTM-Website (dtm.com). Karten gibt es unverändert ab 39 Euro, auch 2024 haben Kinder und Jugendliche in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt.

Zudem gibt es offizielle Eintrittskarten für die DTM-Saison 2024 in Kürze auch bei Motorsport Tickets (hier geht's zum Ticketshop).

Norisring-Fans müssen sich noch etwas gedulden

Schnell DTM-Tickets für 2024 zu bestellen, lohnt sich: Wer bis zum 13. November 2023 Karten auf dtm.com holt, kann sich den Fast-Lane-Rabatt von zehn Prozent sichern. ADAC-Mitglieder erhalten auch für die kommende Saison zehn Prozent Mitgliedsvorteil und profitieren so doppelt. Zusammen mit dem Fast-Lane-Rabatt sparen ADAC Mitglieder mehr als 36 Prozent im Vergleich zum Tageskassenpreis.

Tickets sind ab dem 22. Oktober online auf der offiziellen Website in allen Kategorien und für sieben der acht DTM-Events verfügbar. Der Kartenvorverkauf für das Saisonhighlight auf dem Norisring in Nürnberg beginnt im November.

Unverändert ist der freie Eintritt in die Stehplatzbereiche an allen Strecken für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen. Die DTM setzt auch in der Saison 2024 auf Fannähe: Alle Tickets ermöglichen den kostenlosen Eintritt ins Fahrerlager der DTM und zur DTM-Fan-Area. Nur am Sachsenring ist der Zugang zum DTM-Paddock aus Kapazitätsgründen limitiert.

ADAC will Weg mit neuer Preisstruktur weitergehen

"Wir haben für die Saison 2023 eine völlig neue Preisstruktur entwickelt, die von den Fans sehr gut angenommen wurde", sagt ADAC-Motorsportchef Thomas Voss. "Besonders hoch im Kurs stand die DTM in diesem Jahr bei Familien, ein Drittel unserer Besucher in dieser Saison waren Kinder und Jugendliche."

Diesen Weg gehe man nun "konsequent weiter", so Voss. "Die Ticketpreise bleiben stabil, auch im kommenden Jahr können Fans die packende Action der DTM bereits ab 39 Euro erleben. Ein fanfreundliches Fahrerlager und Autogrammstunden bieten Motorsport zum Anfassen, auf der Strecke sorgen internationale Top-Piloten für Rennen auf Spitzenniveau."

Acht Veranstaltungen von April bis Oktober bilden den Kalender der DTM-Saison 2024. Der Auftakt steigt vom 26. bis 28. April in Oschersleben, das Finale findet wie gewohnt in Hockenheim statt.

Mit dem Red-Bull-Ring in Österreich und Zandvoort an der niederländischen Nordseeküste stehen zwei Formel-1-Strecken aus dem europäischen Ausland im Kalender. Weitere Stationen sind der Lausitzring, der Norisring, der Nürburgring und der Sachsenring.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.